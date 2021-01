Video choc Gani, Fiorini al sindaco Vecchi: Sottovaluta problemi, in gioco futuro città

“Cambiano sindaci e giunte, ma il colore e l'impronta della sinistra rimangono gli stessi da più di 70 anni con un degrado sempre più profondo che rischia il non ritorno. Resto allibita dalle immagini del video girato in piena pandemia, nel quartiere Villaggio Stranieri di Reggio Emilia, da un giovane trapper. Pistole, spinelli, droga, preparazione di una spedizione, passaggio di borsoni dal contenuto misterioso sono i protagonisti. E' inaccettabile che le forze dell’ordine vengano derise da ragazzini che senza alcuna vergogna mostrano l’uso di droghe in spregio a qualsiasi legge. Ancora più grave la disinvoltura con la quale vengono mostrate armi. Non possiamo più tollerare fenomeni di questo genere, baby gang e bullismo in città, serve un rinnovamento profondo nelle politiche sociali e giovanili. Non ha nulla da dire il sindaco Vecchi? Reggio Emilia non merita questo scempio, ora basta con le timidezze o le sottovalutazioni. E' in ballo il futuro di un'intera comunità. Da parte nostra la massima solidarietà alle Forze dell’Ordine”. Lo scrive in una nota Benedetta Fiorini, deputata reggiana della Lega.