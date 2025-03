Elon Musk nel mirino degli attivisti di Extinction Rebellion: il blitz al negozio Tesla in Gae Aulenti. VIDEO

Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto "Ecologia per tutte, non fascismo green". All’esterno intanto altri attivisti si sono incollati alle vetrine, spiegando ai passanti le ragioni della protesta ed esponendo un secondo striscione con la scritta "Make millionaires pay again". Secondo gli attivisti di Extinction Rebellion "l'apparentamento con Musk di molte forze politiche della destra globale, incluse quelle al governo in Italia, equivale di fatto a una svendita della sovranità nazionale a favore di società private che, come è ovvio, hanno come obiettivo il loro personale profitto, Siamo preoccupati che chi detiene tanta ricchezza e potere, come Musk, possa far deragliare completamente ogni speranza di una giusta transizione ecologica. Usiamo i nostri corpi per mettere sotto gli occhi di tutti dove porta l’avidità capitalista più sfrenata. Ci serve una transizione decisiva, equa e accessibile a tutti, non tecnologie accentrate nelle mani di pochi ecofascisti che decidono per il mondo intero".