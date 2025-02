Santanché replica alle opposizioni: "Borse? Ne ho una collezione e non ho nulla da nascondere"

Durante il voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti alla Camera, la ministra del Turismo, Daniela Santanché, difende la sua posizione e replica alle critiche: «Sì, ho una collezione di borse, ma non ho nulla da nascondere. Mio padre diceva che si ruba solo ciò che si nasconde. So di rappresentare ciò che detestate». Guarda il momento clou del suo intervento e le reazioni in aula