Virginia Saba, la lady Di Maio che studia teologia sbotta: "Se potessi parlare..."

Virginia Saba, lady Luigi Di Maio presa di mira dai social

Che fine farà Virginia Saba, la bionda e prosperosa compagna di Luigi Di Maio? Se lo chiedono gli sbigottiti follower del suo profilo Facebook che però, in questi giorni convulsi, la stanno punzecchiando e prendendo di mira. I commenti sono abbastanza acidi e si va dal classico “stai ancora con Di Maio?” a “ora dovrete lavorare anche voi?” oppure “non ti fidare di uno che ha tradito tutto e tutti”, accreditando il nomignolo di Giggino ‘o traditore che gli hanno affibbiato sul web dopo i noti fatti.

Lei dapprima non risponde e poi sbotta con un inquietante “se potessi parlare!” che lascia aperte la strada a molte maliziose interpretazioni. Parlare di cosa o di chi? O ci sono cose che la donna di un ministro degli Esteri di una nazione democratica non può dire? E se non le può dire è perché ci sono degli scheletri negli armadi o ci sono dei ricatti in atto? Insomma, diciamo che l’uscita pubblica di Virginia 2 – come la chiamano in relazione a Virginia 1 che sarebbe la Raggi -, non è stata delle più accorte perché ha innescato un ulteriore tormentone mediatico.

Ma veniamo a lei che ha conquistato il cuore di Giggino ‘a cartelletta capo degli Zombie, come lo ha definito l’ex amico Beppe Grillo e che ora lo vorrebbe (per restare in tema) termovalorizzato. I piccioncini si conobbero nelle terre arcaiche, quarzate e magiche della Sardegna dove Di Maio era impegnato in un comizio elettorale.

Fu – come si suol dire - amore a prima vista. Lei giornalista, è stata assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda e lavora in Commissione parlamentare per le questioni regionali. Coniuga molto bene il prorompente fisicaccio da atleta basket professionista con una strana tendenza al misticismo, all’esoterismo, all’alchimia, alla magia. Studia filosofia dai preti a Roma alla Pontificia Facoltà Teologica.

Legge libri strani e complessi, come l’Hypnerotomachia Poliphili ma questo non gli ha impedito di fare delle foto abbastanza scandalose di biancheria intima sormontata da un improbabile cresta di grosse piumone nere di uccello con tanto di mascherina sado - maso alla Eyes Wide Shut . Perennemente svampita, cade sempre dal pero, rimbalza a terra e torna di nuovo sul suddetto (pero). In tanti anni di “poterato” è stata il tramite per tutti i grillini che pietivano un incontro con Giggino e se lei gli dava una amicizia su Facebook o Instagram erano al settimo cielo, come se fossero stati toccati dalla bacchetta della fata Morgana.

Personaggio abbastanza sbiadito, inadatta sicuramente a fare la compagna di un ministro degli Esteri, non resiste dal postare foto discinte balneari che le porgono il fianco agli inevitabili commenti sagaci e un po’ scurrili del popolaccio, del tipo “’A ‘bbona”, “Maggica”, “fata”. Lei o non se ne accorge o le fanno piacere perché fa finta di niente. È particolarmente temuta dagli organizzatori di eventi estivi perché girava perennemente l’intera penisola pubblicizzando un indigeribile polpettone dall’eloquente titolo di “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia”.

Inutile dire che il libro, illegibile, ha avuto un grande successo fin quando le cose andavano bene e cioè il compagno era capo dei Cinque Stelle e “ministrone”. Da quando invece Giggino ‘a cartelletta, il re degli zombie, come lo ha chiamato Beppe Grillo, è caduto mestamente in disgrazia il libro non solo non lo vuole più nessuno ma nessuno la cerca più per presentarlo e tessere le sue grandi meravigliose e progressive lodi letterarie. Virginia Saba, incupita dal saragattiano destino cinico e baro, è stata vista aggirarsi per Villa Pamphili a Roma, declamando tra sé versi dell’Eneide, e sorseggiando biberoni alla menta, cercando tra i cespugli di questa bella villa alchemica, qualche fata o folletto che possa restituirgli il suo bel mondo perduto. Sic transit gloria mundi.