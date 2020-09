Virginio Bettini morto, addio al pionere dell'ecologia

Di Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista - Sinistra Italiana

Apprendiamo con grande tristezza che è morto nella sua casa di Nova Milanese Virginio Bettini, pioniere dell'ecologia italiana insieme a Giorgio Nebbia che definiva il suo "vero unico compagno di viaggio".

Nel 1970 era negli USA con Barry Commoner di cui tradusse in italiano il fondamentale libro "Il cerchio da chiudere" e con lui pubblicò a doppia firma "Ecologia e lotte sociali" nel 1976. Insieme andarono in Vietnam per denunciare i disastri causati dalla guerra chimica USA. Si è sempre definito "commemoriamo".

La sua è stata una vita di studio, ricerca e attivismo.

Dal 1971 al 2012 ha insegnato all’Università di Architettura di Venezia (IUAV), ecologia, analisi e valutazione ambientale ed ecologia del paesaggio. Autore di libri, ricerche e articoli che hanno dato un contributo essenziale all'ambientalismo critico nel nostro paese ha messo il suo sapere al servizio dei movimenti e delle comunità, da Seveso alla mobilitazione antinucleare al no tav.

Se nel nostro paese abbiamo vinto la lotta contro l'energia nucleare lo dobbiamo anche al lavoro di Virginio Bettini.

È stato anche parlamentare europeo verde nel 1989. Più tardi si avvicinò a Rifondazione Comunista e fu nostro candidato nel 2001 e

partecipò al Forum Ambientalista condividendo la necessità di un approccio rossoverde anticapitalista.

Avevo preso l'impegno di scrivere la prefazione al suo ultimo lavoro, Ecologia del paesaggio, dedicato alla memoria di Giorgio Nebbia e realizzato con la collaborazione dei suoi amici e concittadini Laura Tussi e Fabrizio Cracolici di Peacelink. Insieme a loro cercheremo di farlo uscire in tempi brevi.

Virginio Bettini, come Rossana Rossanda, si è dichiarato fino alla fine marxista.

Le nuove generazioni che scoprono l'ecologia tramite i Fridays For Future di Greta faranno bene a riscoprire chi ha fatto la storia dell'ambientalismo in Italia.