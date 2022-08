Virgy Raggi esclusa dalle liste dei 5Stelle rischia di andare a fare fotocopie

Virginia Raggi trombata dai Cinque Stelle: che cosa farà l'ex-sindaca?

Forse ce ne siamo liberati, almeno non dovrebbe esserci il pericolo di ritrovarci in Parlamento Virginia Raggi, l’ex sindachessa di Roma conosciuta come Lady Attila per i disastri che è riuscita a compiere in anni e anni di corbellate, missioni ed omissioni, che hanno letteralmente distrutto la Capitale. Virginia in pochi mesi ha preso ben tre legnate gengivali che l’hanno tramortita: la prima è la perdita del potere che per lei era la sola cosa importante, poi la sconfitta ignominiosa alle amministrative romane che hanno visto vincere il candidato del Pd Roberto Gualtieri ed infine la sonora e dolorosa trombatura inflittale dall’attuale capo politico dei Cinque Stelle e cioè Giuseppe Conte.

Si dice che l’ex reginetta della borgata Ottavia, dove risiede, sia livida di rabbia e schiumi da mane a sera. Si aggira nervosamente per il balconcino alzando muta i pugni al cielo con certe brutte smorfie che fanno preoccupare non poco il ritornato marito, il ciclista Andrea Severini. Certo che dall’intrattenersi con i potenti del mondo, Obama, Trump, Putin a parlare dal balcone con la portinaia (quando c’è) la gengivata è stata grossa. Eppure tutto questo è il frutto prevedibile ed avvelenatissimo di aver fatto politica male, da incompetente e solo avendo di mira la propria carriera.

Questo fortunatamente la gente l’ha capito e l’ha giustamente punita. Ora per lei gli spazi nel Movimento si sono ristretti al lumicino. Ha ancora qualche caricuccia interna ma ormai è una gatta finalmente domata, che ha le unghie spuntate e nel partito viene considerata già un pezzo da museo, una di quella statuine da far vedere ai nipoti, segno di un’epoca che per fortuna non c’è più. Però uno spettro si aggira per la borgata Ottavia. Quello del comunismo, direte? No, quello ben più prosaico di come adesso farà a sbarcare il lunario. È vero che è consigliera comunale e si sono pure alzati lo stipendio, ma il tempo passa e il futuro è tetro anche perché il marito –uno spiritato tutto preso dalle ciclabili- non pare navigare nell’oro.

Conoscendo la sua proverbiale vendicatività potrebbe andare via dal Movimento e passare nel gruppo misto, magari in attesa che Alessandro Di Battista -con cui c’è molta intesa- la chiami nella sua “lista civile” che costruirà per competere con i Cinque Stelle e sottrarre loro voti. Ma è quasi impossibile che tale formazione l’ex deputato la presenti alle prossime elezioni. Ci sarebbero cinque anni di lacrime e sangue da buttare sul territorio e dubitiamo che la Raggi, già avvezza agli agi del potere e della casta, abbia la voglia e la forza per impegnarsi così a lungo. Potrebbe invece, una volta finito il mandato capitolino, tornare al suo lavoro legale. Ma lo spettro delle fotocopie è dietro l’angolo, un po’ come le bibite per Di Maio. Sic transit gloria mundi.