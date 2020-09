Futuro e identità, giornata Vox Italia a Venezia con Fusaro, Cunial e… Diretta su Affari

Domenica 13 settembre dalle 9 alle 20.30, nello splendido scenario di Villa Foscarini di Stra (Venezia) è in programma la conferenza Futuro e identità, organizzata da Vox Italia.

Saranno a disposizione del pubblico ospiti illustri e di riconosciuta fama: da Diego Fusaro a Alessandro Meluzzi, da Sara Cunial a Aleksandr Gel'evič Dugin.

"Mai come oggi, negli ultimi 40 anni, filosofi, sociologi, teologi, economisti e persone di buona volonta‘ si sono messi in gioco fra mille difficolta’ nella salvaguardia dei valori costituzionali" come spiegano gli organizzatori. "Questa speciale opportunià non a caso trova espressione nel Veneto, cuore economico del paese. Ci aspettiamo raduni intorno a sè una moltitudine di cittadini informati e consapevoli. Molteplici occasioni satelliti di incontro e confronto diretto con i singoli relatori".

"Sarà la prima conferenza nazionale sui principi e gli strumenti della libertà. La quarta teoria politica. Le sovranità nazionali e i valori culturali come unica soluzione per il pieno benessere dell‘individuo, in un rinnovato e sostenibile rapporto con il pianeta.

Nel momento storico più grave e drammatico è cruciale realizzare i cambiamenti alla base della rinascita del paese, la piena consapevolezza.

Non c'è più tempo! I cambiamenti in atto impongono di riportare al centro dell’azione politica la dignità dell‘individuo, i frutti del suo lavoro. La difesa e la protezione dell’identità, della consapevolezza, dell’autodeterminazione e dell’innata creatività italiana. La protezione dei più deboli e fragili come priorità."

"Dobbiamo chiederci se l’attuale sistema politico ed economico sia trasparente, resiliente, equo, se rispetti la vita in tutte le sue forme, se abbia riguardo per la natura e le sue risorse e se incoraggi o meno l’evoluzione pacifica dell’umanità”

(Mario Haussman, autore de “Il manifesto della sociosofia”)

