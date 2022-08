Elezioni, Weber (Ppe): "Votare Forza Italia per Governo pro-Europa"

Domani Weber vedrà Silvio Berlusconi e Antonio Tajani



"Il mio messaggio agli elettori italiani è: votate per Forza Italia, per coloro che credono in un forte processo di integrazione europea. Per l’Ue la cosa più importante è che a Roma ci sia stabilità economica ed è garantita dal centrodestra". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera . Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe, di cui Forza Italia fa parte, che oggi sarà a Roma per una serie di incontri politici e per sostenere la campagna elettorale del centrodestra. Domani Weber vedrà Silvio Berlusconi e Antonio Tajani.



"Chi vuole avere la certezza che la maggioranza di centrodestra sarà pro-Europa deve votare per Forza Italia, per Silvio Berlusconi e Antonio Tajani che è stato presidente del Parlamento Ue. Sono rimasto sorpreso positivamente dalla bozza e dal programma finale della coalizione di centrodestra - afferma - È chiarissimo che è a favore dell’integrazione europea, ribadisce la cooperazione transatlantica con i nostri amici americani, il ruolo nella Nato e i valori europei".



In merito ai legami di Giorgia Meloni, presidenti di Fdi, con Viktor Mihály Orbán, che Weber ha espulso dal Ppe dice: "Sono per Forza Italia non devo difendere gli altri partiti. La cosa principale è l’accordo di coalizione con il programma comune: l’approccio pro-europeo e atlantista è chiarissimo. Non c’è dubbio su questo".