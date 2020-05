Zaia: "Il Veneto può aprire tutto. Persi 50mila posti di lavoro"

"Il Veneto puo' aprire tutto. Ovviamente su base solida di una certificazione che ci da' il Comitato scientifico. Ma noi potremmo, in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura". Cosi' il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo cui "il tema e' capire se tutti noi entriamo nell'ordine delle idee che non e' finita e che stiamo convivendo col virus. La mascherina e' una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia". "Penso che la direzione, sentendo i vari colleghi, - ha detto - andra' verso la riapertura differenziata tra le regioni".



Zaia, ordinanze non contrasto con Dpcm,non le ritiriamo - "Le ordinanze introdotte dal Veneto non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino". Cosi' Luca Zaia, che aggiunge: "le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volonta'; penso che per la quasi totalita' delle misure oggetto di ordinanza ci sia la possibilita' di dimostrare un allineamento col Dpcm per cui non le ritiriamo".

"Questo e' ovvio, le rinnoveremo - ha sottolineato -, ma sempre nell'ottica di trovare un percorso comune. Ovviamente rispetto a quanto previsto dal Governo e sicuramente non di contrapposizione". "Una delle contestazione - ha spiegato Zaia - e' la vendita di abbigliamento per bimbi e quello di fiori e piante 'open air' al mercato: non e' prevista - ha chiarito -.Ma ho fatto presente che si vendono in fioreria, al garden, nei supermercati. Se la contestazione e' questa rispetto alla mole di lavoro che abbiamo fatto - ha concluso - direi che siamo a buon punto".

Fase 2: Zaia a Governo, misura urgente per bimbi soli a casa - "Abbiamo ribadito al Governo portando la nostra e totale disponibilita' per la partita dei minori che non hanno la possibilita' di essere seguiti dai genitori che devono andare al lavoro. Continuiamo a dire che una misura urgente e straordinaria ci vuole subito". Lo precisa il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Perche' aprire tutto il 4 mattina e sapere che ci sono dei minori che inevitabilmente rischiano di stare da soli a casa, penso non sia sostenibile. L'appello che voglio fare al Ministro dell'Istruzione e in generale e' di attivare tutte le misure possibili e immaginabili rispetto a quello che e' scuola e edifici scolastici; dall'altra il Governo per il discorso del congedo parentale che sia sostenuto per per bene finanziariamente ed eventuali spese per baby sitter. Infine c'e' la nostra disponibilita' a metter in piedi un network di diverse strutture (scuole paritarie, asili, grest, centri estivi, associazioni sportive), una rete sociale di gestione dei bimbi che hanno necessita' di assistenza mente i genitori sono al lavoro".

Coronavirus: Zaia, in Veneto persi 50 mila posti lavoro - Il Veneto con questa crisi, a causa del Covid 19, perde 50 mila posti di lavoro, 35 mila dei quali solo nel mondo del turismo, che comprende bar e ristorazione. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, il quale ha osservato che "sulle aperture direi che la situazione e' in progress, nel senso che stiamo discutendo le modalita' da attuare e le scelte da portare avanti da dopo il 4 di maggio". Tra i temi al centro dell'attenzione di Zaia quello che e' "ormai un problema sociale, un grande tormento per molti che e' quello delle altre attivita' produttive come quella del servizio alla persona (parrucchiere, estetisti , della ristorazione, dei bar, del divertimento turismo che hanno un indotto importante nella nostra economia".