Zingaretti benedice il sì dei 5 Stelle. "Per governare bisogna essere alleati"

"Siamo un'alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere alleati, non si puo' essere avversari: quindi che si riesca a fare insieme un percorso comune e' un fatto molto positivo". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, commentando a margine di un'iniziativa a Orbetello (Grosseto) il si' degli iscritti M5s sulla possibilita' di alleanze con partiti per le elezioni amministrative.

Roma: Zingaretti, non sosterremo mai ricandidatura Raggi - "Non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perche' credo che siano stati 5 anni drammatici per la capitale d'Italia". Lo ha affermato Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in una conferenza stampa a Orbetello.

Zingaretti: no patto con Grillo-Renzi. Bene alleanza piu' unita - "Non c'e' nessun patto. A me fa molto piacere che c'e' un'evoluzione della situazione politica, noi siamo e rimaniamo una alleanza tra forze politiche diverse, ma se questa alleanza e' piu' unita e' un bene per le italiane e gli italiani perche' vuol dire meno polemiche, meno furbizie e meno sgambetti e piu' collaborazione, concretezza e velocita' ed e' cio' che il Pd auspica da tempo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rispondendo alla domanda se e' vero che e' stato siglato un patto tra Pd, M5s e Italia viva con lo stesso Zingaretti, Luigi Di Maio e Beppe Grillo e Matteo Renzi. Parlando a margine di una iniziativa a Orbetello con il candidato Giani, il leader dem ha ricordato che "sin da agosto 2019 ho detto che si governa da alleati e non da avversai, qualsiasi evoluzione verso una maggiore unita' dell'alleanza e' un fatto positivo per l'Italia e io penso anche per il governo. Anche le ultime dichiarazioni fatte da Renzi sono schiette e in gran parte condivisibili e aiutano ad aumentare la collaborazione", ha concluso.

L.elettorale: Zingaretti, e' problema della maggioranza - Il rinvio della discussione sulla legge elettorale a settembre? "E' un peccato per l'Italia. Il tema lo abbiamo posto noi ma oggi e' nel programma di governo. Se non ce la facciamo e' un problema della maggioranza di governo che si e' presa un impegno e non riesce a mantenerlo. Io spero che si fara' di tutto per mantenere questo impegno, con tutte le forze politiche che fanno parte di questa maggioranza". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Scandalo bonus: Zingaretti, ora pensiamo a lavoro e crescita - "C'e' stata una giusta censura del comportamento incommentabile di chi ha fatto quella roba li'. Ora basta, pensiamo al lavoro, alla crescita e a far riaprire le scuole". Lo ha detto Nicola Zingaretti, oggi a Orbetello, parlando del caso del bonus per le partite Iva richiesto e ottenuto da alcuni parlamentari e rispondendo ad una domanda sull'operato del presidente dell'Inps Tridico.

Covid, Zingaretti: avviso garanzia? Orgoglioso di operato governo - "Sono orgoglioso di come il governo italiano e i ministri hanno affrontato il tema del covid, esempio per tutto il mondo, mi sembra di capire, dalla lettura dei giornali" che l'avviso di garanzia ricevuto ieri dal premier Giuseppe Conte e da sei ministri "sia un atto dovuto e che anche la procura segnali" l'infondatezza delle accuse. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Orbetello, il segretario del Pd Nicola Zingaretti.