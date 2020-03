Zingaretti stavolta punge Meloni, non Salvini

Coronavirus: Zingaretti, Italia lotti unita,priorita' e' virus - "Ora la priorita' e' arginare il virus. L'Italia deve combattere unita, anche a livello europeo, per far si' che l'Ue colga l'occasione per ricreare l'empatia coi cittadini". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno.

Coronavirus: Zingaretti, positivo opposizioni contribuiscano - "Salutiamo come positivo il fatto che le opposizioni vogliono dare il proprio contributo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno. "Ma se una leader dice che il premier ha atteggiamenti criminali e' in contraddizione con se stessa, ma noi prendiamo la parte buona", ha aggiunto riferendosi a Giorgia Meloni.

Coronavirus: Zingaretti, deficit? In Ue c'e' comprensione - "In Ue si e' aperta una riflessione responsabile e piena di comprensione, che le misure che dovranno essere adottate dovranno essere all'altezza della crisi economica". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno a chi gli chiedeva se ci possa essere difficolta' sul deficit. "E' una delle occasioni in cui si puo' dire 'menomale c'e' l'Europa', perche' senza l'Italia sarebbe stata piu' sola".

Coronavirus: Zingaretti, limitare spostamenti da citta' - "Bisogna interpretare la sospensione delle attivita' didattiche nella maniera corretta. E seguire la raccomandazione per limitare al minimo indispensabile gli spostamenti dalla propria citta', la filosofia e' questa. Sono raccomandazioni da diffondere e noi vogliamo fare la nostra parte". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno, definendo "drammatico" il caso del positivo fuggito dalla quarantena per andare a sciare.

Coronavirus: Zingaretti, campagna Pd con video e social - "Il Pd vuole aiutare l'Italia a combattere" il coronavirus "serve una grande mobilitazione delle persone al servizio delle persone" per diffondere le misure di prevenzione. "Il Pd fara' una campagna social, con le sedi, i militanti, con locandine che esporremo quartiere per quartiere, citta' per citta', nei mercati e nei negozi, con un contributo di militanti e un investimento per unire l'Italia in questa grande sfida". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno. "Dire no al panico significa adottare tutti i provvedimenti utili a fermare il virus e a respingere il pericolo". Zingaretti ha anche mostrato un video con le indicazioni antivirus che verra' diffuso via social.

Coronavirus: Zingaretti, l'Italia e' in grado di bloccarlo - "Il mondo deve vedere, e ce la faremo, che l'Italia e' in grado di bloccare l'avanzata del Coronavirus". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno.

Coronavirus: Zingaretti, serve la mobilitazione di tutti - "Non serve il panico ma la responsabilita', la collaborazione e la mobilitazione di tutti. E il Pd vuole aiutare l'Italia a combattere. Serve una grande mobilitazione delle persone al servizio delle persone". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno.