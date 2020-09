PENTAX Medical: prevenire il cancro del colon-retto attraverso l’Intelligenza Artificiale

PENTAX Medical, una divisione del Gruppo HOYA, presenta PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ con l’obiettivo di supportare la lotta contro il tumore del colon-retto. Disponibile a partire da oggi anche nei mercati EMEA e APAC*, PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ è un innovativo rilevatore di polipi dotato di Intelligenza Artificiale (IA) e studiato per fornire supporto agli endoscopisti durante la colonscopia nell’individuazione di potenziali lesioni. Nella lotta contro il cancro del colon-retto sono stati fatti enormi progressi al fine di proteggere i pazienti da anomalie o alterazioni non rilevate. Ciò è stato possibile grazie all’aumento fino all’11% 1 del tasso di rilevamento degli adenomi (ADR) tramite le tecnologie dotate di zoom ottico e digitale e fino al 28% grazie a dispositivi meccanici in grado di eliminare i punti ciechi. Tuttavia, il 26% dei polipi non è ancora rilevabile.

Pertanto, con l’obiettivo di rendere la colonscopia sempre più accurata, è fondamentale collaborare con qualificati partner clinici provenienti dalle più importanti istituzioni mediche al mondo per sviluppare insieme soluzioni all’avanguardia per combattere questo particolare tumore.

Maggiore facilità nell’individuazione dei polipi da parte degli endoscopisti per un trattamento efficace

La soluzione per colonscopia di PENTAX Medical nasce per supportare il personale medico nell'affrontare le principali sfide legate alla fase di rilevamento. Infatti, grazie a soluzioni ingegneristiche intelligenti è possibile individuare polipi piatti e dalle dimensioni contenute tramite l’imaging ottico, mentre tecniche all’avanguardia come il RetroView e il G-EYE 4 consentono di ridurre i punti ciechi per una visione più ampia e approfondita del colon.

Tuttavia, è altrettanto essenziale supportare gli endoscopisti anche durante i loro spesso estenuanti turni di lavoro. Infatti, a seguito di una lunga giornata lavorativa, gli endoscopisti possono accusare segni di stanchezza o essere distratti da fattori esterni rendendo così più complicata e meno accurata la diagnosi. Ciò trova conferma nel fatto che, secondo numerosi studi, le visite condotte nel corso della mattina generano il 27% in più di rilevazioni di polipi nel paziente, rispetto al resto della giornata 5 . Grazie oggi all’introduzione di PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ sarà quindi possibile intervenire anche su questo aspetto.

PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ assicura un'assistenza di qualità durante le visite specialistiche, tenendo conto anche del fattore umano. “PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ sfrutta l’Intelligenza Artificiale per evidenziare la presenza di lesioni precancerose con un marcatore visivo in tempo reale, che assume il ruolo di secondo osservatore sempre vigile”, ha affermato il Dr. Sergey Kashin, Head of Endoscopy Department, Yaroslavl Regional Cancer Hospital, Russia.

Si stima che almeno il 50% di tutti i carcinomi di intervallo derivino da lesioni non rilevate durante la colonscopia. Grazie alla capacità di apprendimento automatico (‘Deep Learning’), PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ è in grado di assistere il personale medico nel rilevamento dei polipi, guidando la loro attenzione persino sulle lesioni più sottili e difficilmente rilevabili, anche in condizioni difficili.

Timo Rath, Professor of Endoscopy and Molecular Imaging, University of Erlangen, Germania, ha commentato: “In qualità di endoscopisti, uno dei nostri compiti principali è quello di ridurre l'incidenza del cancro del colon-retto. Sono molto fiducioso che PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ possa accrescere il tasso di rilevamento degli adenomi contribuendo così a ridurre la mortalità legata a questo tipo di tumore”.

Ridurre i costi e aumentare l'efficienza dei processi dell'assistenza sanitaria

Questa tecnologia può anche potenzialmente contribuire alla riduzione dei costi e all’aumento dell’efficienza dei processi di assistenza sanitaria e, in particolare, al tasso di rilevamento negli esami di colonscopia. “È stato ampiamente dimostrato che la rilevazione computer-assistita aumenta la rilevazione di lesioni colorettali precancerose. L'introduzione del sistema dotato di IA PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ è destinato a rivoluzionare il lavoro degli endoscopisti, riducendo al tempo stesso i costi sanitari e abbassando la voce legata al cancro del colon-retto”, ha concluso Peter Siersema, Professor of Endoscopic Gastrointestinal Oncology, Editor-in-Chief, Endoscopy, Radboud University Nijmegen, Olanda.

Compatibilità con la maggior parte dei sistemi di video-endoscopia di PENTAX Medical

Il sistema PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ è integrato all’interno di un computer a schermo piatto per assicurare un'elevata compatibilità con la maggior parte dei sistemi di video-endoscopia di PENTAX Medical dedicati al rilevamento di possibili lesioni. “I vantaggi che PENTAX MEDICAL DISCOVERY™ offre al personale medico sono straordinari. Sin dall’inizio, infatti, il nostro obiettivo era quello di portare l'Intelligenza Artificiale in sala operatoria nel modo più intuitivo possibile. Volevamo offrire allo staff medico la possibilità di utilizzare questa innovativa tecnologia per ottenere una diagnosi clinica più accurata e migliorare l’assistenza al paziente”, ha affermato Wolfgang Mayer, Managing Director, R&D, PENTAX Medical Augsburg, Germania.