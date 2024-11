Oggi 29 novembre 2024, alle ore 11.00, a Bari, nel Palazzo del Consiglio Regionale, in via Gentile 52, si terrà la firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione del Governo Italiano con la Regione Puglia, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.