Arcelor-Mittal, il colpo di grazia: Cassa Integrazione per 8.157 operai

Ex Ilva di Taranto, la rabbia dei sindacati non si contiene: i più buoni parlano di “vergogna senza fine”, ArcelorMittal ha chiesto il ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria per 8.157 dipendenti del siderurgico di Taranto “per un periodo presumibile di nove settimane” a partire dal 6 luglio.

Secondo gli stessi sindacati, l’azienda avrebbe motivato la scelta addebitandola alla crisi del settore, e di fatto agganciandola temporalmente la fine del blocco Coronavirus. Il botto odierno fa passare la precedente richiesta di CIG, partita a luglio 2019 e poi protratta causa Covid da marzo scorso a fine giugno, per 1.273 addetti, ad un numero di lavoratori decisamente superiore: a ben 8.157 dipendenti, in sostanza “l’intero organico aziendale - come specificato dalla stessa Arcelor - al netto della dirigenza”.

In più, essa arriva alla vigilia della presentazione del nuovo Piano Industriale da parte dell’azienda, dando il colpo di grazia ad un clima già teso.

L’azienda ha spiegato che la richiesta deriva dalla emergenza epidemiologica Covid-19, ma la mossa - unita al rifiuto di far accedere i commissari straordinari e i loro tecnici di effettuare agli impianti per una visita ispettiva - viene letta come una sorta di provocazione nei confronti dello Stato. Il tutto a un giorno dalla presentazione al governo del nuovo progetto di rilancio dell'acciaieria.

