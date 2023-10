BADD - Bari Digital Days il Centro dell'Innovazione Digitale

di Francesco Cisonno

La voglia d’innovazione e l’applicazione di tecniche di digital marketing e l’ausilio di tecnologie emergenti, hanno dato vita ad una community di professionisti pugliesi che promuove delle iniziative senza precedenti, gettando le basi ad un approccio adeguato e più fiducioso verso ciò che precedentemente era la pubblicità tradizionale, ma oggi è racchiuso nella comunicazione efficacie e d’effetto rivolta alle persone che sono più propense a interessarsi ai prodotti o servizi che si decidono di offrire.

Il veicolo d'ispirazione si racchiude nel "Bari Digital Days" o BADD, un incontro straordinario di giovani visionari, appassionati e imprese operanti nel settore del digitale.

BADD è il frutto dell’idea di quattro ragazzi dal mindset curioso ed innovativo, Gabriele Altobelli (Imprenditore Digitale) Carmine Liuzzi (Imprenditore Digitale) Giuseppe de Gemmis (Digital Strategist) Giuseppe Anelli (Graphic Designer), capaci di unire la passione per innovazione digitale, offrendo un'opportunità senza precedenti per connettersi, apprendere e condividere idee.

La loro missione è quella di illustrare gli strumenti fondamentali per creare un ecosistema in cui il digitale possa prosperare, contribuendo al progresso economico e culturale della Puglia.

Proprio durante uno degli ultimi meet-up, tenutosi mercoledì 25 Ottobre presso la suggestiva location di Casale Pontrelli in provincia di Bari, si sono alternati diversi esperti nel campo del networking, digital marketing, blockchain e intelligenza artificiale. Questi temi cruciali sono diventati il fulcro di discussioni appassionanti, con esperti e appassionati che hanno condiviso le loro conoscenze e prospettive.

Il networking è visto come la linfa vitale del mondo digitale, creando connessioni tra professionisti e imprenditori fondamentali per la crescita e la collaborazione. Durante il convegno, i partecipanti hanno appreso l'importanza di costruire reti solide, scambiare idee e stabilire relazioni significative nel mondo digitale.

Nell'era dell'informazione il digital marketing è diventato una componente cruciale per il successo delle imprese. Esperti del settore hanno illustrato come sfruttare al meglio le risorse online per raggiungere il proprio pubblico target, utilizzando strategie di marketing mirate e innovative.

Sono state affrontate tematiche di frontiera quali la blockchain e l'intelligenza artificiale. Questi argomenti sono al centro dell'evoluzione digitale e rappresentano un opportunità senza precedenti per le imprese e gli imprenditori della Puglia. L'uso della blockchain può trasformare il modo in cui le transazioni vengono effettuate, garantendo sicurezza e trasparenza. L'intelligenza artificiale, invece, sta aprendo nuovi orizzonti nell'automazione e nell'ottimizzazione dei processi aziendali.

Uno dei punti culminanti del convegno è stata la presentazione di case history di successo. Esempi pratici di imprenditori pugliesi che hanno sfruttato il digitale per crescere e prosperare ispirando i partecipanti, dimostrando che il futuro è nelle mani di chi abbraccia il cambiamento.

Il Bari Digital Days, con il suo spirito innovativo e il suo impegno a promuovere il digitale, si sta rapidamente affermando come un faro di speranza per i giovani pugliesi e le imprese locali. Questi eventi non sono solo dei meet-up, ma un'opportunità per costruire un futuro digitale più brillante per la Puglia e oltre.