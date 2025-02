BIT 2025, 'Tesori del Salento' premiata anche affaritaliani.it

Class, MilanoFinanza, Gentleman, tour operator e tantissimi direttori di siti internet specializzati in viaggi e turismo nazionali e internazionali hanno partecipato alla conferenza, presieduta dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e organizzata dalla rivista Spiagge, diretta da Carmen Mancarella (www.mediterraneantourism.it) nella sala eventi dello Stand REGIONE PUGLIA alla Bit di Milano per conto di Tesori del Salento, una rete di Comuni voluta dai sindaci: Giuseppe Margheriti (Erchie), Antonello Denuzzo (Francavilla Fontana), Toni Matarrelli (Mesagne), Cosimo Ferretti (Oria), Giovanni Allegrini (San Michele Salentino), Edmondo Moscatelli (San Pancrazio Salentino), Silvana Errico (San Vito dei Normanni) e Giovanni Barletta (Villa Castelli) con la cabina di regia tecnico amministrativa di Giuseppe Muri, funzionario del Comune di Latiano. In conferenza i sindaci di Oria e di San Vito dei Normanni sono stati rappresentati rispettivamente dall’assessore al turismo e cultura Imma Torchiani e dal vicesindaco Antonio Santoro.

Sotto l’unico a accattivante brand “Tesori del Salento” è stato presentato un itinerario ricco ed emozionante, straordinario non solo per monumenti, arte e cultura, ma anche per riti, tradizioni, grandi eventi ed eccellenze enogastronomiche, per offrire una vacanza ricca di emozioni, esperienze indimenticabili.





La rete dei Comuni assieme ai giornalisti della stampa turistica nazionale e internazionale, ha attratto moltissimi tour operator stranieri e anche wedding planner indiane, desiderose di organizzare matrimoni da mille e una notte nell’ampio territorio. “L’unione fa la forza”, commentano gli amministratori. “Insieme siamo più ricchi e attrattivi”.

Gli amministratori di Tesori del Salento hanno anche partecipato ad un evento fuori salone organizzato dall’’Associazione regionale Pugliesi e dalla rivista Spiagge in via Marsala 10 a Milano dove hanno avuto modo di raccontare la bellezza del territorio a un pubblico composto da professionisti pugliesi, ormai radicati a Milano, giornalisti e tour operator.

La serata si è conclusa con il Premio Salento da comunicare “Vera de Luca”, giunto alla sua XVII edizione e ideato dalla rivista Spiagge per premiare i giornalisti che con i loro articoli e grande professionalità e impegno hanno promosso in Italia e nel mondo l’immagine del Salento. I premiati di quest’anno sono Angelo Maria Perrino (affaritaliani.it), Mario Masciullo (eturboNews), Maurizio Maria Fossati (Il Giorno), Daniela Paties Montagner (paeseroma), Francesca Barbarancia (paesionline), Gloria Giovanetti (pegasonews), Maria Vittoria De Matteis (Rai Radio Due), Jimmy Pessina (Turismo del Gusto), Sebastiano Di Mauro (weblombardia.info).

Per la prima volta il premio è stato conferito anche a giovani imprenditori: i gemelli Pio e Lorenzo Fiorito, di origine salentina, che con la loro azienda DATAZ, leader nell’intelligenza artificiale e nei sistemi informatici, sono stati inseriti dalla prestigiosa rivista Forbes tra le prime cento aziende d’Italia, create da under 30.

Premio Salento da comunicare 2025 anche ai vertici dell’Associazione regionale Pugliesi veri Ambasciatori della Puglia a Milano e nel mondo. La pergamena è stata conferita a Camillo de Milato, presidente, Giuseppe Selvaggi, coordinatore, Agostino Picicco, responsabile cultura, Paolo Rausa, responsabile eventi, Pino Sorrentino, responsabile attività e tempo libero, Donato e Pietro Abbascià nel ricordo del grande presidente Dino, scomparso dodici anni fa.

Conferito anche il Premio “Made in Italy Eccellenze d’Italia”, prima edizione, ad imprenditori dinamici e intraprendenti perché con i loro prodotti sono Ambasciatori del Salento in Italia e nel mondo.





Premiati Imma Dimastrodonato della giovane cantina Tenute Bellamarina, circondata da 70 ettari di vigneti di Negroamaro, Primitivo doc e Fianco, tutti coltivati in biologico da oltre trent’anni, Giuseppe Schiena di Schiena Vini, Rocco Caliandro di Tratturi Reali, Marco Pappadà, giovane chef che ha inventato da poco il panettone farcito di confetti ricci di Francavilla Fontana e Simone Santoro che ha recuperato il vitigno autoctono a bacca bianca Francavilla Fontana, producendo vini bianchi a bassa gradazione alcolica.

Infine la presidenza e il consiglio direttivo dell’Associazione regionale pugliesi di Milano hanno conferito il PREMIO ECCELLENZE DI PUGLIA alla giornalista professionista Carmen Mancarella con la motivazione: “A Carmen Mancarella, direttrice della rivista Spiagge, innamorata del Salento per la tenace dedizione e l’intelligente opera di promozione turistica, artistica e culturale di quel territorio di cui è ambasciatrice oltre i confini regionali e nazionali”.