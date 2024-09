Bitonto, Galà dell’Olio 2024, per celebrare l’EVO e i migliori produttori italiani

Tutto pronto per la terza edizione del Galà dell’Olio 2024, il festival nazionale che celebra l’Extra Vergine di Oliva e i migliori produttori italiani, in programma a Bitonto dal 21 al 23 settembre, a cura dall’Associazione Foglia d’Olio e grazie al sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bitonto, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.





Il programma è stato presentato nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia, del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, e del patron dell’iniziativa lo chef Emanuele Natalizio che ha illustrato il cartellone degli eventi di quest’anno.

Tre giorni fitti di appuntamenti per celebrare le eccellenze del settore olivicolo, i migliori evo del 2024, e assegnare il riconoscimento della Foglia d’Olio che quest’anno, per la prima volta, sarà conferito a 8 giornalisti che si sono distinti nel divulgare la cultura dell’extravergine. Natalizio ha annunciato che i giornalisti premiati sono: Angelo Amelio di Rai News 24, Tiziana Briguglio di Mediaquattro, Paolo DeAndreis di Olive Oil Times, Alberto Grimelli di Teatro Naturale, Alessandra Moneti di Ansa, Michele Peragine di Rai Puglia, Maurizio Pescari di Frantoi Aperti, Fabiola Pulieri di Cronache di Gusto.





“Il Galà dell’Olio - ha dichiarato il presidente Michele Emiliano - è una festa popolare ma è anche una grande azione di marketing per spiegare al mondo l'importanza della produzione di olio in Puglia. È un momento in cui verranno premiati quest’anno i giornalisti del settore più vicini alla cultura dell'olio che, come Regione, stiamo cercando di divulgare quotidianamente per spiegare le proprietà benefiche di questo prodotto e valorizzare le infinite peculiarità dell’olio pugliese".

"Il nostro oro verde ha caratteristiche organolettiche elevate: è buono. Ma è anche un olio particolarmente importante per la nostra salute. Il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna del Policlinico di Bari, che studia l'olio da molti anni, ha accertato che le varie cultivar presenti in Puglia hanno tutte caratteristiche in grado di migliorare la qualità della salute delle persone. E Bitonto, tra le città pugliesi rinomate per produzione olearia, sarà sede previlegiata per un appuntamento che racconterà in maniera scientifica e tecnica l’olio EVO. Ma sarà per questa tre giorni anche una città in festa tra canti, balli e iniziative ludico-ricreative che daranno anche visibilità alla comunità bitontina”.

“Un evento oramai molto atteso dagli operatori del settore, ma anche da appassionati e amanti di un prodotto pregiato della nostra tradizione enogastronomica – ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia - la Regione Puglia offre il suo supporto a iniziative strategiche come questa che non solo diffondono conoscenza ma contribuiscono alla valorizzazione e promozione dei nostri prodotti agroalimentari. Così anche il Galà dell'olio rappresenta un’occasione per conoscere e celebrare soprattutto la qualità indiscussa dei nostri oli extra vergine provenienti da cultivar pregiate che tutto il mondo ci invidia. Grazie agli organizzatori, ai produttori e a tutti coloro che contribuiranno al successo di questo appuntamento. E un ringraziamento anche a tutti coloro che continuano con determinazione ad adoperarsi per controllare le produzioni, stanare i furbi e per rendere ancora più forte questo comparto”.

“È un'iniziativa che si rinnova e cui noi fortemente crediamo – ha sottolineato il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci - ringraziamo la Regione Puglia per questa opportunità che ci da e segue quell'asse cui noi fortemente crediamo, quella di coniugare i prodotti, le eccellenze enogastronomiche, in particolare l'olio extravergine d'oliva, con quelli che gli straordinari luoghi del nostro centro storico, la cattedrale, i musei, per esempio. Tra le atre cose ricordiamo ovviamente l’appuntamento del concerto di Enrico Ruggeri cui invito tutti quanti a partecipare anche come suggestiva per visitare il nostro centro storico”.

“Il Galà dell’Olio è diventato un significativo appuntamento nazionale per il mondo dell’olio e ringrazio per questo le istituzioni, i partner e i player del settore - ha dichiarato lo chef Natalizio - siamo felici di offrire un’esperienza unica, soprattutto ai più giovani, per scoprire e apprezzare la ricchezza degli olii evo di tutta Italia, i migliori metodi di produzione e le innumerevoli proprietà benefiche di questo prezioso alimento. Vi aspettiamo a Bitonto!”

Il Galà dell’Olio coinvolge le istituzioni, le associazioni e gli imprenditori del settore, gli esperti medici, la stampa specializzata, le scuole, gli operatori dello sport: a partire da sabato 21 settembre il centro antico di Bitonto ospiterà concerti, spettacoli di cabaret, percorsi enogastronomici, convegni, incontri e laboratori didattici per i ragazzi all’insegna dell’educazione alimentare e della salute. Tra i tanti nomi ospiti del Galà ci saranno anche Giorgio Pasotti, Enrico Ruggeri, Greta Mauro, i Mezzotono, Pino e gli Anticorpi, Claudia Tosoni, Alessandro Greco, Francesca Manzini e Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Gran finale lunedì 23 settembre con la cena-evento, alla presenza degli imprenditori del settore che supportano e sostengono il Galà, organizzata a Villa la Siragusa, splendido casale del 1600 nelle campagne di Bitonto.

La serata sarà condotta dal conduttore Alessandro Greco e dall’attrice Claudia Tosoni. Il menù della cena, curato dallo chef Natalizio, sarà un omaggio ai cinque olii extravergine che nel corso del 2024 si sono aggiudicati il riconoscimento dei concorsi più prestigiosi del mondo dell’olivicoltura: l’Azienda Masoni Becciu che ha vinto Il Magnifico, Oro di Rufolo che ha vinto il Leone d’Oro International, Olio Mimì che ha vinto il Biol, Quattrociocchi che ha vinto il Sol d’Oro e Franci vincitore di A.I.R.O. Per la cena di gala Emanuele Natalizio ha voluto ad affiancarlo anche i talentuosi chef pugliesi Corrado Amato, Giuseppe Boccassini, Carlo Papagni e Antonio Pulini.





PROGRAMMA GALA’ DELL’OLIO 2024

SABATO 21 SETTEMBRE

Piazza Cavour - dalle 17.00 Percorso del Gusto e dell’Oleoturismo

Lungo un sentiero di sapori a cura di CIA - Agricoltori Italiani Puglia, Italia Olivicola e Oliveti Terra di Bari sono allestiti stand dove è possibile scoprire e degustare le eccellenze olivicole del territorio. Grande novità di questa edizione l’allestimento di un OilBar, a cura di Italia Olivicola, e di uno spazio di formazione, a cura di Oliveti Terre di Bari, con corsi di avvicinamento all’assaggio dell’evo (sessioni in programma alle 17.00 – 18.00 e 19.00)

Da Palazzo Gentile a Piazza Moro – alle 17.30 Sfilata e spettacolo del Gruppo Sbandieratori Battitori ‘Nzegna di Carovigno

L’arte delle bandiere e il ritmo incalzante dei tamburi e delle trombe, un’esibizione coinvolgente di esercizi di precisione e lanci acrobatici per uno spettacolo ricco di tradizione.

Piazza Cattedrale – alle 21.00 Enrico Ruggeri Live Tour 2024

Enrico Ruggeri porta sul palco di Piazza Cattedrale il suo inconfondibile mix di rock, pop e cantautorato, che lo ha reso uno degli artisti più amati in Italia. Vincitore di due Festival di Sanremo e di numerosi altri premi, Ruggeri è celebre per la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso testi profondi e musica intensa.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Piazza Aldo Moro - dalle 8.30 alle 13.00 Tra sport e sana alimentazione

Contest sportivi di basket, calcetto e tennis e laboratori di benessere psicofisico e corretta alimentazione dedicati ai bambini e ai ragazzi delle scuole a cura del CSI-Centro Sportivo Italiano, Comitato di Bari. Un evento pensato per coinvolgere ragazzi e ragazze in un'esperienza unica. La mattinata sarà arricchita dall’esibizione delle atlete della ginnastica ritmica Asd Maieutica Aps e New Athletic Asd.

Piazza Cavour - dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 20 Percorso del Gusto e dell’Oleoturismo con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Seconda giornata lungo un sentiero di sapori a cura di CIA - Agricoltori Italiani Puglia, Italia Olivicola e Oliveti Terra di Bari sono allestiti stand dove è possibile scoprire e degustare le eccellenze olivicole del territorio. Grande novità di questa edizione l’allestimento di un OilBar, a cura di Italia Olivicola, e di uno spazio di formazione, a cura di Oliveti Terre di Bari, con corsi di avvicinamento all’assaggio dell’evo (sessioni in programma alle 11.30 – 17.00 – 18.00, 19.00 e 20.00).

Alle 18 presso lo stand Oliveti Terra ci sarà il seminario “L’etichetta dell’olio, una miniera di informazioni” a cura della Commissione di Diritto Agroalimentare e Turismo Sostenibile dell’Ordine degli Avvocati di Bari, con gli avvocati Feliciana Bitetto ed Elio Enrico Palumbieri.

Torrione Angioino – alle 11 Incontro “Bitonto, Comunità dell’Olio – l’evo matrice di sviluppo sostenibile del territorio”

Incontro di presentazione del progetto del marchio “Città dell’Olio” a cura dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, moderato da Vanni Sansonetti, Segretario Regionale Puglia Associazione nazionale Città dell’Olio, in cui interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, il Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa, l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Bitonto, Francesco Brandi e il Vice Presidente e Coordinatore Regionale Puglia dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Cesareo Troia.

Piazza Cattedrale – alle 18.30 Convegno "Adamo ed Evo - l’olio nella storia: da condimento ad alimento"

Preziosa occasione di riflessione e approfondimento, il convegno sarà moderato dalla conduttrice e giornalista Greta Mauro, in cui interverranno Monsignor Francesco Savino, Vice Presidente della CEI, Gennaro Sicolo, Presidente Italia Olivicola, il professor Antonio Moschetta, medico, ricercatore e scrittore, e Gianni Messa, vice caporedattore de La Repubblica Bari.

Piazza Cattedrale – alle 21.00 Pino e gli anticorpi show

Il duo comico di Sassari porta al Galà la sua ironia tagliente. Dopo aver conquistato il grande pubblico con le loro esilaranti gag a Colorado Caffè, Scherzi a Parte, Zelig e Commedy Central.

Piazza Cattedrale - alle 22.30 Mezzotono, piccola orchestra italiana senza strumenti - Concerto gratuito

L’originale gruppo vocale, famoso in tutta Europa, con cinque voci e nessuno strumento musicale è ospite del Galà dopo aver conquistato critica e pubblico in oltre 50 paesi in 5 continenti diversi.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

Villa La Siragusa - alle 20.00 Cena evento e assegnazione premi Foglia d’Olio

Una cena evento privata con menù a base di olio evo curata dallo chef Emanuele Natalizio che ospita gli imprenditori del mondo dell’olio, giunti da tutta Italia a supporto del Galà. Durante la serata verranno premiati i migliori produttori italiani di olio evo e verranno assegnati i premi Foglia d’Olio alla stampa di settore. Ospiti d’eccezione dell’evento presentato dal conduttore Alessandro Greco e dall’attrice Claudia Tosoni, saranno il bravissimo attore Giorgio Pasotti, la talentuosa imitatrice e conduttrice radiofonica e tv Francesca Manzini e la straordinaria coppia jazz formata da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

