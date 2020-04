BPPB recepisce le indicazioni fornite da Bankitalia a tutela del patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha preso atto della comunicazione adottata in data 27 marzo 2020 dalla Banca d’Italia, con la quale, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale delle banche italiane meno significative, sottoposte alla sua vigilanza, e per poter disporre di più ampi mezzi a sostegno delle famiglie e delle imprese, nella congiuntura derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha sollecitato le predette banche a non procedere al pagamento di dividendi, a non assumere alcun impegno irrevocabile per il loro pagamento e ad astenersi dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti, per gli esercizi 2019 e 2020 almeno fino all’1 ottobre 2020.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia e tutelare il patrimonio aziendale, nell’alveo della crisi che potrebbe insistere a seguito della diffusione della pandemia, ha deciso - con il parere favorevole da parte del Collegio Sindacale - di attenersi alle indicazioni della Vigilanza rafforzando la solidità patrimoniale e ha quindi disposto che nell’Assemblea dei soci di Banca Popolare di Puglia e Basilicata convocata per sabato 4 aprile, in prima convocazione, e domenica 5 aprile 2020, in seconda convocazione, non si darà luogo alla trattazione ed alla votazione del punto n. 1 dell’ordine del giorno per la sola parte ”Destinazione del risultato di esercizio”.

Pertanto, l’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata al 31 dicembre 2019 pari a Euro 7.163.799 – dedotto l’importo di Euro 2.149.140 che continuerà a essere imputato alla riserve legali e statutarie, come previsto dallo Statuto - sarà conservato al patrimonio netto della Banca per l’importo di Euro 5.014.659 come riserva da utili disponibile alla distribuzione.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, ha preso atto che il contesto macroeconomico che sta caratterizzando il nostro Paese, l’Europa e l’intero panorama mondiale, e con il quale si confronta la Banca, è fortemente influenzato dall’emergenza Covid -19 (Coronavirus), manifestatosi in Cina e successivamente diffuso in Italia a partire dalla fine del mese di febbraio.

Le conseguenze sul versante economico saranno pesanti, come evidenzia il crollo fatto registrare dai mercati finanziari, ma allo stato attuale di difficile quantificazione, dipendendo in modo decisivo dalla durata del contagio e dalle misure atte a contenerlo, messe in campo dai singoli Stati.

Di conseguenza si potrebbero determinare disallineamenti con quanto precedentemente previsto in relazione alle stime di crescita per il 2020 definite nel Piano Industriale, fermo restando che le recenti misure messe in atto dal Governo dovrebbero avere un prevedibile effetto di sostegno all’economia e al settore bancario.

In tale contesto, la Banca è impegnata ad assicurare in via prioritaria la salute dei dipendenti e dei propri clienti e a gestire il proprio ruolo di supporto al territorio e continuerà a monitorare attentamente, anche per il futuro, l’evolversi della situazione economica e finanziaria, pur tenendo conto delle difficoltà di effettuare previsioni attendibili in merito ai futuri scenari.

