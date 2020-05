BPPB, SACE e GTS Bari: finanziato acquisto di 3 nuove locomotive elettriche

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, grazie alla collaborazione di SACE, ha appena concluso un’importante operazione di finanziamento con GTS Rail Spa, per l’acquisto di tre nuove locomotive elettriche Vectron DC Siemens.

Gts Rail è l'impresa ferroviaria del gruppo GTS, compagnia privata di Bari specializzata nel trasporto ferroviario, che opera nel mercato liberalizzato dal 2008. La sua mission è quella di offrire servizi di trazione sia nel mondo delle merci che dei passeggeri con alti standard di qualità ed efficienza.

“Siamo davvero orgogliosi di essere protagonisti di questo importante progetto - dichiara il Vice Direttore Generale di BPPB, Francesco Paolo Acito - che rafforza ulteriormente la nostra partnership con SACE. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è, ancora una volta, parte attiva nello sviluppo economico delle imprese del territorio su cui è insediata, ed in particolare di GTS, Gruppo leader in Europa per il trasporto intermodale delle merci. Questa iniziativa fa parte della più ampia strategia creditizia da noi intrapresa che mira alla salvaguardia dell'ambiente”.

Grazie al finanziamento della BPPB, che ha beneficiato della garanzia di SACE, è stato quindi possibile ampliare la flotta di locomotori, a supporto della crescita del gruppo GTS.

"Sono lieto che Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a SACE, anche grazie al supporto offerto del suo Ufficio territoriale di Bari, abbiano dato concreto supporto al Gruppo GTS per i programmi di espansione della propria flotta di rotabili - evidenzia il CEO Alessio Muciaccia. Soprattutto in un momento storico molto difficile come questo, dove le incertezze potrebbero portare a ripensamenti, noi proseguiamo spediti con il nostro programma di crescita basato sul sistema ferroviario/intermodale. Con queste ulteriori 3 locomotive la nostra flotta arriva a 18 unità tutte in proprietà e ci colloca nelle top 5 imprese ferroviarie Italiane. L’emergenza Covid è stata un’ulteriore conferma che il modello GTS di operatore integrato è vincente".

