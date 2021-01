Ceglie del Campo, 44enne investe agente polizia locale e omette soccorso

Anche se la ricostruzione lo farebbe fortemente immaginare, non siamo in un film tanto meno in una fiction americana, e quello che è successo a Ceglie del Campo - hinterland barese - è maledettamente vero.

Un agente della polizia locale di Bari è stato travolto dall’auto di 44enne, che aveva appena lasciato un sacchetto della spazzatura fuori dai cassonetti, reagendo in modo convulso all’intimazione della pattuglia a fermarsi.

Forse per evitare la sanzione, sarebbe fuggito investendo uno dei due agenti, che è ribalzato sul cofano e sul parabrezza, quindi trascinato per alcune decine di metri sul selciato.

Fuga breve e arresto avvenuto dopo circa un’ora, nei pressi del porto di Bari, con le accuse di resistenza a pubblici ufficiali, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga e omissione di soccorso. Mentre l’agente ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.

“Stava facendo il suo dovere. Stava sanzionando il classico incivile intento a scaricare rifiuti per strada - ha dichiarato il Sindaco di Bari Antonio Decaro - ma il soggetto fermato ha pensato bene di rimettere in moto l’auto e l’ha investito, trascinandolo per metri e fuggendo senza soccorrerlo”.

“Ora questo nostro agente della polizia locale, per fortuna - ha proseguito Decaro - è tornato a casa, dopo una giornata in ospedale, e avrà bisogno di cure. A lui e alla sua famiglia ho portato l'affetto di tutta la città”.

“Mentre per l’autore di questa follia non sono necessarie parole - ha concluso Decaro - è già stato fermato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, tentato omicidio ed omissione di soccorso. Non chiediamo vendetta, vogliamo giustizia”.

(gelormini@gmail.com)