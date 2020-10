Confindustria Bari - BAT, rafforzare il dialogo con la P.A.

Rafforzare il dialogo con la Pubblica Amministrazione e gli Enti locali per far valere le esigenze di crescita delle giovani generazioni di professionisti e imprenditori nelle politiche di sviluppo del territorio. E' questo l'obiettivo del protocollo d'intesa che è stato sottoscritto a Bari dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari BAT, dai Giovani ANCE Bari e BAT, dall'Assocazione Italiana Giovani Avvocati -sezione di Bari e dai Giovani Commercialisti di Bari.

L'accordo prevede la costituzione di un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti delle associazioni giovanili degli imprenditori, dei costruttori edili, degli avvocati e dei commercialisti che si impegnerà nel confronto con la Pubblica Amministrazione e con i decisori politici locali e realizzerà iniziative di collaborazione per la formazione interdisciplinare e per lo sviluppo del territorio.

"La costituzione di questo tavolo di lavoro è un primo importante passo verso 'La Quota Giovani ' auspicata da Confindustria. Il nostro obiettivo è che i bandi e le misure di intervento pubblico tengano conto delle istanze delle giovani categorie e prevedano anche agevolazioni ad esse rivolte. Noi giovani abbiamo un ruolo centrale nella costruzione del futuro di un territorio e pertanto riteniamo di dover condividere un percorso programmatico con i decisori locali" ha dichiarato il presidente dei Giovani Imprenditori Donato Notarangelo.

"Obiettivo dell'iniziativa - afferma Orfeo Mazzitelli presidente del Gruppo Giovani di ANCE Bari BAT - è mettere in rete le tante relazioni e il variegato know how di giovani imprenditori, commercialisti e avvocati baresi e della Bat, in molti casi uniti da amicizia, per creare sinergie a livello trasversale anche attraverso le conoscenze di bisogni aziendali e delle professionalità disponibili sul territorio. Siamo certi che questo protocollo creerà nuove opportunità di business, contribuendo ad alimentare quell' indotto che solo il settore delle costruzioni, acquistando beni e servizi da 31 settori economici su un totale di 36, è in grado di produrre.Basti pensare al ruolo preminente che rivestono gli avvocati su tematiche amministrative e urbanistiche o a quello fondamentale che assumeranno commercialisti e produttori di materiali una volta che la misura del superbonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie sarà concretamente operativa".

"La firma di questo protocollo rappresenta un momento importante per l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari. Creare sinergie con il mondo delle imprese e delle professioni è il primo passo verso la creazione di valore a beneficio della nostra categoria professionale e dell'intero territorio", ha detto Maurizio Bitetto, presidente dei Giovani Dottori Commercialisti di Bari. .

"Oggi sigliamo un accordo che segna un importante passo avanti della giovane avvocatura. Essere al fianco dei giovani professionisti e delle imprese rappresenta la chiave di volta per una crescita della categoria. Insieme si va più lontano! " ha concluso Daniela Santamato dell'AIGA.

