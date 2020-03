Coronavirus, aziende pugliesi in prima linea nel sostegno al sistema sanitario

Si moltiplicano le iniziative e le donazioni delle Aziende pugliesi a sostegno dell'attività di contrasto al Codiv-19 Coronavirus e di assitenza conseguente alla diffusione del contagio.

“L’Italia non è divisa fra una parte rossa, in crisi, e un’altra che se la sta cavando. Come non lo sono l’Europa e il resto del mondo. Ci troviamo tutti in stadi diversi della stessa evoluzione. È un pensiero che deve generare prevenzione, la sola di cui dovremmo preoccuparci da giorni, ognuno per sé e insieme come comunità”. Con le parole di Paolo Giordano, noto scrittore e fisico italiano, la Fondazione Vincenzo Casillo ribadisce il suo impegno per la crescita della persona, del benessere delle comunità territoriali e del miglioramento delle condizioni di vita.

La Fondazione si impegna quotidianamente a raccogliere l’eredità morale di Vincenzo Casillo, padre fondatore della Casillo Group, e fare tesoro della sua visione, dei suoi valori. Vincenzo Casillo è stato un uomo generoso, sensibile alle esigenze di tutti, dedito al suo territorio e alle nuove generazioni. Ha mostrato un raro talento, quello di unire gli uomini, e non si è mai demoralizzato nei momenti di difficoltà.

In virtù di questo e della più sincera vicinanza e solidarietà, la Fondazione Casillo grazie al sostegno della Casillo Group ha deciso di erogare un contributo di 250.000 euro al Sistema Sanitario Pugliese, per lo sforzo volto a fronteggiare l’emergenza COVID-19 in Puglia con solerzia e professionalità, coadiuvato anche dalle autorità politiche e amministrative della Regione, che stanno garantendo con impegno e tenacia la massima osservanza delle disposizioni del Governo.

“Stiamo vivendo un momento delicato - afferma Vanda Casillo, Presidente della Fondazione e moglie di Vincenzo - ma non dobbiamo perdere la gioia di vivere. Passerà e potremo considerare questa esperienza solo come un ricordo. Facciamoci coraggio e non perdiamo la speranza”. Questa è una prima azione che la Fondazione e il Gruppo Casillo compiono a beneficio di questa emergenza; qualora dovessero presentarsi nuove necessità, saranno certamente attenti osservatori dell’evoluzione del fenomeno.

Anche dal Gruppo Megamark di Trani, in seguito alle ultime disposizioni governative in tema di coronavirus, col piano di interventi per contribuire a fronteggiare la diffusione del contagio, si è inteso dare risposte alle necessità di tipo sanitario territoriopugliese, pertanto il Gruppo Megamark, con la sua onlus e le insegne dei supermercati A&O, dok e famila, ha deciso di destinare 400mila euro a sostegno del Sistema Sanitario Pugliese.

"Quello che sta accadendo oggi - ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, a capo del Gruppo e della Fondazione Megamark - non può lasciarci indifferenti; per questo ho fatto presente al governatore Michele Emiliano la nostra intenzione di agire concretamente a favore del territorio e di tutta la comunità pugliese".

"Siamo consapevoli di vivere un momento storico senza precedenti - ha aggiunto Giovanni Pomarico - e che è necessario essere tutti uniti e responsabili verso l’obiettivo comune del ritorno alla normalità. Andrà tutto bene, ognuno deve dare il suo contributo rispettando le regole, fondamentali per arrestare la diffusione del virus e non aggravare l’emergenza sanitaria. Oltre ad imporre le buone pratiche all’interno dei nostri supermercati, abbiamo deciso di supportare la sanità regionale in questa emergenza, auspicando che la nostra azione sia d’esempio per tanti, perché chi può deve fare qualcosa di concreto per il bene di tutti".

Con l'occasione Megamark ha comunicato che viste le recenti indicazioni del governo e data l’impossibilità di organizzare l’evento di presentazione, il Gruppo e la Fondazione Megamark rimandano al prossimo anno la nuova edizione del bando Orizzonti Solidali, incrementando notevolmente la cifra destinata al concorso e destinando 400mila euro al sostegno della sanità pugliese per fronteggiare le necessità del territorio e dei cittadini in questo particolare momento.

"Auspico comprensione - ha concluso Pomarico - e massima collaborazione per evitare “assembramenti” nei supermercati. La merce c’è e non mancherà. Invitiamo a fare la spesa mantenendo sempre la distanza di sicurezza e, per questo, abbiamo predisposto personale dedicato per regolare gli ingressi, a tutela del rispetto delle regole. Un grande grazie ai miei collaboratori che ogni giorno sono in prima linea sempre con il sorriso sulle labbra; e permettetemi un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della sanità per l’enorme impegno che stanno affrontando".

E da Gravina in Puglia arriva il messaggio di incoraggiamento e di sprone all’unità e alla cooperazione lanciato al mondo dell’imprenditoria italiana da Michele Andriani, Presidente e A.D. di Andriani Spa, azienda pugliese leader nell’innovation food.

A fronte di un’emergenza in continua evoluzione, anche Andriani Spa sceglie di dare un ulteriore e tangibile contributo, donando 50.000 Euro in favore degli Ospedali Regionali, impegnati a fronteggiare la crisi da Coronavirus.

In tema Welfare, invece, ancora una volta l’Azienda mette al centro il benessere dei propri dipendenti e collaboratori, che in buona parte stanno operando in smart working. Al fine di tutelarne la salute, infatti, ha stipulato uno speciale pacchetto di garanzie e servizi assicurativi come benefit aggiuntivo. Mentre per aiutare a conciliare al meglio vita privata e vita lavorativa di quella parte di lavoratori dedita all’attività produttiva - e perciò impossibilitata a svolgere il proprio lavoro in modalità smart - Andriani ha dato vita all’iniziativa Consegna Spesa in Azienda, in collaborazione con Divella Group - COOP Superstore di Gravina in Puglia, un servizio grazie al quale le persone potranno quotidianamente ordinare e ritirare a fine turno la propria spesa direttamente in azienda, evitando così di doversi recare presso punti vendita esterni.

Andriani Spa sceglie dunque di schierarsi in prima linea per fronteggiare l’emergenza da Covid19 con azioni concrete in favore della comunità e delle proprie persone, coerente con il proprio impegno sostenibile focalizzato alla tutela ambientale e sociale.

Qualora voleste fare una donazione, la Regione Puglia ha istituito a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate, che resterà aperto per tutti coloro che dall'Italia o dall'estero desiderino dare il loro contributo: IBAN è IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 Intestato a REGIONE PUGLIA, Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA.

