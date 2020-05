Coronavirus: le due tragedie del Brasile, che conta 11.000 morti in 24 ore

di Léo da Silva Alves *

Con l'avanzare della nuova pandemia di coronavirus, il numero di vittime e l'impatto sull'economia brasiliana non riescono ad essere contenuti nei numeri. I dati cambiano ogni minuto, con il moltiplicarsi dei cadaveri, dei disoccupati, delle famiglie disperate per la fame e con i commercianti falliscono. I brasiliani sono in balia di una barca alla deriva: una situazione in cui lo schianto o la sopravvivenza del salvataggio in extemis hanno le stesse probabilità, ma per ognuno di essi il sacrificio di vittime resta immane.

Il Barsile sembra essere l'obiettivo principale di questo virus in Sud America. Infatti, mentre i governi di Argentina, Paraguay, Uruguay e Colombia, per esempio, hanno adottato misure esemplari, il Paese guidato dal gigante caro agli americani è vittima di una triste leadership a livello globale, che compromette vite, imprese e sogni. Vi sono regioni in cui il crollo ha messo in crisi il sistema funerario: non ci sono spazi di sepoltura e non ci sono bare per depositare i corpi di quelli colti di sorpresa a causa della fatalità pandemica. All'ombra di questa calamità, i problemi storici si accentuano: milioni di persone - al di sotto della soglia di povertà - restano impotenti di fronte a servizi pubblici carenti, alla diminuzione della produttività e all’impatto drammatico della crisi in tutti settori di attività.

Risulta, pertanto, impossibile dissociare la catastrofe umanitaria dagli effetti relativi alla condotta irregolare del Presidente della Repubblica: certamente oggi l'autorità nazionale più disprezzata e spregevole del gruppo di Paesi del Sud America. Ignaro, selvaggio, moralmente malato: dall'arrivo del virus nel paese, ne disdegna il potere distruttivo, arrivando persino a deriderne pubblicamente le vittime, nonché i parenti caduti nella più cupa disperazione. Questo comportamento è seguito e supportato - sui social media - da una legione di fanatici, le cui menti e commenti risultano al limite della psicopatia. Da questa parte dell'Atlantico - mi spiace comunicare - si sta sperimentando qualcosa di surreale, mai descritto nelle finzioni più fatali della letteratura horror.

La malattia cresce in proporzioni geometriche e l'unico modo per contenere la diffusione di massa è l'isolamento sociale. Secondo indicatori scientifici, considerando una popolazione vicina a 210 milioni di persone, il confinamento salverebbe una vita ogni 78 secondi. Tuttavia, questa misura è scoraggiata dallo stesso Capo dello Stato, che è venuto a bussare alle porte della Corte Federale Suprema per impedire ai governatori e ai sindaci di regolamentare e limitare la circolazione e la mobilità nell'ambito dei rispettivi poteri. Negata l'ingerenza, la più alta Corte di Giustizia è diventato l'obiettivo del primo rappresentante del Paese, attraverso articolate campagne di diffamazione; lo stesso Presidente coordina le manifestazioni pubbliche, stimola il pubblico fomentato al delirio da appositi influencer, creando instabililtà al limite di veri e propri casi psichiatrici. In pratica, uno psicopatico responsabile e una massa di matti è la coppia perfetta per la disgrazia del Brasile; e questa infelice combinazione si verifica ne bel mezzo della minaccia più fatale per la salute pubblica del pianeta.

Oggettivamente, abbiamo i seguenti riferimenti:

• Brasile e Stati Uniti sono stati i Paesi che hanno sottovalutato maggiormente la gravità della pandemia; ed entrambi hanno assunto posizioni di comando sulla scala della morte.

• Il ritardo nella chiusura delle frontiere e la lentezza delle disposizioni per il trasporto passeggeri hanno accelerato la diffusione della malattia, la cui reale dimensione è ancora sconosciuta. La mancanza di test, la disorganizzazione nelle comunicazioni di morti e la diagnosi precaria di pazienti e morti determinano incertezze e favoriscono confusione utili a qualsiasi tipo di speculazione. Le ipotesi più accreditate, basate su stime comuni di scienziati e matematici, riferiscono dati effettivi “da nove a quindici volte più alti” delle informazioni governative.

• L'idea iniziale, che questa fosse una malattia potenzialmente destinata agli anziani, ha mostrato un volto diverso nel paese. Il maggior numero di vittime è tra i 25 e i 55 anni. Anche bambini e neonati sono entrati pesantemente nel conteggio.

• Le autorità sanitarie hanno adottato un protocollo che è stato recentemente riconosciuto come “disastroso”. L'ordine era di servire esclusivamente i malati gravi: col risultato che, permettendo alla malattia di diffondersi, i pazienti sono arrivati negli ospedali in uno stato drammaticamente avanzato. Hanno occupato letti di terapia intensiva per una media di quindici giorni e molti non hanno resistito al trattamento invasivo con respiratori artificiali. Nel frattempo fuori, migliaia di altri contagiati si accumulavano e morivano in attesa del loro turno.

• La politicizzazione della crisi ha impedito l'unità e la coesione nazionale contro un nemico comune. Il virus è diventato “ideologico”: cinese e comunista, prendendo il centro del dibattito al posto delle soluzioni di emergenza.

• I segnali di abbandono, in capo al primo rappresentante del Paese, evidenziano una continua contraddizione nelle linee guida di prevenzione: quando morivano ufficialmente 900 persone al giorno, il presidente brasiliano ha deciso di scendere in strada per visitare gli esercizi commerciali senza riserve; ha radunato persone senza alcuna protezione (mascherine o altri dispositivi) e ha continuato ad inveire contro le regole di isolamento stabilite dal suo stesso Ministro della Salute.

In questo scenario drammaticamente tragico emergono i contorni della mostruosità. Anche senza la pandemia, era prevedibile che il Brasile sarebbe andato verso una piega insostenibile con prospettive oscure. Nella campagna elettorale (ma anche durante i tre decenni di mandato parlamentare), Bolsonaro ha mostrato il suo attaccamento alle armi, alla difesa della tortura per gli oppositori politici, alla pratica delle scuse con le squadre della morte: squadre della morte e milizie che costituiscono un potere parallelo, che con i membri della famiglia hanno una relazione stretta. In questa paranoia, anche i soldati con onorevoli carriere sono entrati nell'avventura, hanno messo le loro biografie nella spazzatura della storia e hanno aiutato un pazzo avventuroso in questo attacco contro i valori della civiltà.

Per comprendere quanto il presidente non si curasse della pandemia, bisogna notare che, immediatamente in carica a gennaio 2019, ha investito furiosamente contro le popolazioni indigene, stimolato le invasioni delle riserve ambientali e portato allo smantellamento dei sistemi di ispezione, con enfasi su quelli che mirano a combattere il lavoro degli schiavi e l'uso di pesticidi in eccesso, mettendo in pericolo la salute di tutti i cittadini. Con questo comportamento ostile, impulsivo e antisociale, la mancanza di serietà nell'affrontare la pandemia non è sorprendente; essa è stata addirittura presentata come un piano per portarlo fuori dal potere, come se il virus fosse prodotto in laboratori comunisti: mirato a colpire specificamente la governance brasiliana.

L'esame della salute mentale di questo personaggio andrebbe approfondito al pari della stessa importanza del vaccino Covid-19, per la prevenzione e il controllo; mentre queste soluzioni non vengono rivelate, l'unica previsione logica e fatale è il verificarsi del genocidio, che può essere segnalato in tre parti: a) una moltitudine di brasiliani che vivono in comunità povere, carenti di approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari di base e senza accesso ai test di mappatura delle infezioni; b) popolazioni indigene, naturalmente sensibili a un semplice raffreddore; c) la popolazione urbana, anche nelle aree nobili, colpita da un isolamento incontrollato da parte di terzi. Personaggi famosi del teatro, del cinema, della televisione, della musica, delle arti visive, della letteratura e della scienza vengono seppelliti ogni settimana, senza la decenza di un addio e senza il minimo simbolo di solidarietà ufficiale.

Il più grande segno del flagello è la consapevolezza che, con il passare delle settimane, il bilancio delle vittime sale vertiginosamente, ed è come se fosse già parte della normalità nazionale. Proprio come nelle grandi città la popolazione si è abituata a vedere i poveri sparpagliati per strada, e allo stesso modo è naturale camminare accanto a cadaveri vittime della violenza urbana, informazioni sui contaminanti e il numero di morti perde gradualmente il suo impatto sulla coscienza collettiva. Sotto l'incoraggiamento di un presidente senza scrupoli, il conformismo è già osservato nella società, invece della paura. La stampa perde fiato, il Parlamento e la magistratura si adattano al disturbo pandemico e istituzionale e la popolazione mostra segni di accomodamento con la destinazione. E in sole 24 ore, ieri, abbiamo contato 11.000 vittime!

* Léo da Silva Alves è un giurista brasiliano, autore, tra le altre pubblicazioni, di "Psicopatia in politica e potere"; era candidato alla Vice Presidenza della Repubblica del Brasile. Con i magistrati e i giusristi della sua Associazione Cooperazione Giuridica Internazionale doveva essere in Puglia nel prossimo mese di Giugno, ma il Coronavirus ha fatto decidere di rinviare la missione a data da destinarsi.