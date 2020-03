Coronavirus, partita la campagna "Siamo orgogliosi di voi"

Un incitamento, un ringraziamento, un sostegno, un riconoscimento agli operatori delle strutture e organizzazioni sanitarie che stanno in affanno.





Bastano soli 5-7-8-10 sec. con foto o immagini di ospedali e strutture sanitarie.

In questa campagna la messa a fuoco non è sul virus o sullo stare in casa, come la gran parte di quelli che girano, ma sul lavoro degli operatori sanitari che rischiano di scoppiare e vanno sostenuti.

L'hashtag oer tutti è: #tuttinsiemecelafaremo

