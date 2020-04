Coronavirus, psicologi online e uova d'Autore

Garantire continuità negli interventi psicologici ai pazienti oncologici, ma anche ai sanitari e al personale tecnico. Perché l’emergenza Covid-19 è anche emergenza psicologica.

E’ l'obiettivo dell’Associazione Gabriel, odv per l’umanizzazione delle cure in oncologia, presieduta da Antonella Daloiso, che da anni opera nel reparto Don Tonino Bello dell’IRCCS di Bari, diretto da Geny Palmiotti.

“Non sei solo” è il canale telefonico e on line di prima assistenza e ascolto, accolto con favore anche dalla direzione generale dell’Oncologico.

La pandemia sta generando risvolti sempre più acuti. Sia nelle persone immunodepresse, insicure circa il normale proseguimento delle cure oncologiche, sia negli stessi sanitari e in tutto il personale, che in prima linea, sostengono un carico emozionale non indifferente.

Per tutti loro, il servizio è già attivo. Coordinato da Maria Ronchi, responsabile del servizio di psiconcologia della Gabriel e da Giuseppe Latilla, entrambi psicologi e psicoterapeuti di formazione analitica, operano da anni nei contesti dell’Emergenza Attiva.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, ci si potrà collegare, a telefono, on line o in video con Maria Ronchi il lunedì, il mercoledì e il venerdì (3493833479); con Giuseppe Latilla, il martedì e il giovedì (3381842834).

L’Associazione Gabriel continua, dunque, nel suo lavoro di umanizzazione, adattandosi ai mutamenti che questa pandemia impone. La posta in gioco è alta per tutti. Per questo, mette a disposizione di tutti coloro che ne sentano la necessità il suo servizio di psiconcologia. Il lavoro straordinario che tutti stanno svolgendo in questi giorni, senza sosta e con grande spirito di abnegazione merita riconoscenza, ma soprattutto impone attenzione.

Per chi è sul fronte, come il personale sanitario, i ritmi sostenuti potrebbero generare, infatti, uno stress non indifferente. Affrontare insieme l’ansia, rinforzando le difese emotive per sviluppare la resilienza, ovvero la capacità di far fronte a eventi di calamità eccezionale come il Coronavirus, significa anche gestire al meglio le proprie personali risorse interiori ed emotive. Altrettanto per quanto riguarda i pazienti che ancor più devono fare i conti con le loro paure, con il loro smarrimento.

Il servizio di psiconcologia che da anni l’Associazione Gabriel assicura agli ospiti del reparto Don Tonino Bello, continua così la sua opera di sostegno, allargata a tutti coloro che ne sentano l’esigenza, continuando a percorrere con grande determinazione, la strada della umanizzazione.

Altra iniziativa porta l'Associazione verso la festività pasquale - in collaborazione con la realtà toscana di "Insieme si può" - con cinque uova di cioccolato aerografate con quadri di Pablo Picasso. Una raccolta fondi messa in atto anche questa con lo scopo di sostene l'attività dei reparti di oncologia per donare, con il ricavato, mascherine e presidi sanitari all'Oncologico di Bari.

L'idea nasce dalla pubblicazione a Giovinazzo (Ba) di "Metamorfosi" di Nicola Giotti, per ricordare una famosa mostra di Pablo Picasso. Giotti caratterizza il sua piglio artistico con l’aerografia: una tecnica particolare, attraverso la quale riporta su uova di cioccolato dipinti dei maggiori artisti del Novecento.

Vere e proprie opere d’arte, alcune delle quali sono state destinate alla solidarietà. Serviranno, attraverso due aste eccezionali - messe in campo a Bari e in Toscana - per acquistare, da Sud a Nord, materiale e strumenti ospedalieri, che in questo periodo non bastano mai. In una sorta di ideale gemellaggio, il cui fil rouge è rappresentato dai “pezzi unici”, realizzati da Nicola Giotti.

In Puglia l’asta “I Racconti d’arte di Nicola Giotti incontrano la solidarietà”, patrocinata dal Comune di Giovinazzo e dall’Oncologico di Bari, partirà con la collezione dedicata a Picasso: cinque uova a rappresentare altrettante opere dell’artista riprodotte con la tecnica indiretta speculare lucida, concepita da Giotti e donate dall’artista-pasticciere alla Associazione Gabriel di Bari.

In Toscana con altre due donazioni: un uovo con l’immagine di Josè Van Roy Dalì e della sua musa, Serena Baldaccini, l’altro con il ritratto di Fabrice Quagliotti, leader dei Rockets. Associazione destinataria “Insieme si può”, per una raccolta fondi attivata dalla stilista Cinzia Diddi, coadiuvata da Serena Baldaccini, holder del blog magazine Stay Star music blog and more, in favore degli ospedali di Firenze, Prato e Pistoia. (Per saperne di più e per offrire il proprio contributo basterà cliccare sul link: www.gofundme.com/f/b5gb4-insieme-si-puo).

Si tratta di opere di particolare pregio e di grande livello artistico, che l’Associazione Gabriel ha già messo in rete: per le due più grandi, da circa tre chili e mezzo la raccolta fondi parte da 150 euro. Per le più piccole, da un chilo circa, da 100 euro. Vere opere d'arte, il cui valore va ben oltre i confini di ogni qualsivoglia listino.

I dipinti di Picasso aerografati sono: “il Bacio”, “La Donna che piange”, “Nudo Disteso”, “Nudo con bouquet di iris e specchio”, “Natura morta con pesci”.

L’asta sui social e sulla pagina Facebook “Progetto Gabriel di umanizzazione delle Cure in Oncologia” è già partita. Per donare, questi i riferimenti: Iban: IT51R06909606100000077956 intestato a Associazione Gabriel odv - Causale Donazione DPI Covid-19.

Il ricavato servirà ad acquistare mascherine e presidi sanitari. Per i pazienti, i medici e il personale sanitario dell’Oncologico di Bari. Il cancro purtroppo non arretra nemmeno di fronte a una pandemia come quella generata dal Covid 19.

(geormini@affaritaliani.it)