Covid-19, 4 casi al 'San Raffaele' di Troia: il M5S chiede chiarezza

Sono quattro i casi di Coronavirus nella Residenza Sanitaria Assistita ‘San Raffaele’ di Troia (Fg) - anche se quasi certamente il numero è destinato a salire, dato che si tratta di un presidio di anziani ad alto rischio - a seguito, molto probabilmente, del contagio inconsapevole diffuso da uno degli operatori sanitari proveniente da Sannicandro Garganico.

La cittadina garganica ha rappresentato uno dei focolai più accesi, dopo l’arrivo di diversi parenti dalla Lombardia - nel mese scorso - per la fine del Carnevale: un appuntamento tradizionale particolarmente sentito in quell’area.

Il contagio da Covid-19 accertato a due ospiti e due operatori sanitari nella RSA troiana, ha spinto la consigliera regionale del M5S, Rosa Barone, a chiedere chiarimenti su quanto stia accadendo: “Vogliamo capire come sia stata gestita la situazione, per questo chiediamo al Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia di verificare l’applicazione dei protocolli di sicurezza da parte della struttura, per limitare la diffusione del contagio dopo il primo caso accertato”.

“L’aspetto che ci preoccupa maggiormente, oltre alla salute dei degenti - dichiara la pentastellata - è la situazione degli operatori che lavorano e che ad oggi non ci risulta siano tutti forniti di DPI. Andrebbero sanificati gli ambienti ed eseguiti tamponi o test non solo a chi ha sintomi, ma a tutto il personale e ai degenti della struttura”.

Anche a Troia, pertanto, si verifica quanto già registrato in numerosi altri presidi sanitari, dove inconsapevolezza e talvolta anche eccessiva leggerezza, o superficialità soggettiva, hanno innescato la fatale catena del contagio, i cui effetti a distanza - come un fuoco d’artificio - è difficile da arginare.

“La Asl di Foggia, il suo Dipartimento di Prevenzione, e tutti gli operatori coinvolti nella lotta alla diffusione del virus - dichiara il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri - si stanno prodigando oltre ogni limite e di questo sono a tutti riconoscente: a titolo personale e a nome dell’intera città”.

“Ci sarà tempo, a pericolo scansato - sottolinea il Sindaco - di individuare responsabilità e falle nella catena di prevenzione. Ora lo sforzo di tutti deve essere quello di seguire con rigidità le raccomandazioni e le disposizioni che ci vengono impartite; e di garantire le migliori condizioni di assistenza agli altri anziani della stessa RSA”.

Le soluzioni al vaglio della Asl di Foggia, a tal proposito, sono due: riuscire a circoscrivere e gestire la situazione nell’ambito locale, con opportuna e intensificata sanificazione, o decidere in caso di complicazione il trasferimento degli ospiti alla struttura ospedaliera ‘Francesco Lastaria’ di Lucera,

L’invito del sindaco, Leonardo Cavalieri, in qualche modo prova a smorzare – in un momento decisamente critico - i toni censori, che arrivano dalle sollecitazioni del M5S, soprattutto in un passaggio della nota diffusa dai pentastellati: “Abbiamo chiesto una copia degli atti di affidamento della gestione e di eventuali proroghe. Qualora i provvedimenti presi fino ad ora non risultassero sufficienti per tutelare la salute pubblica, chiediamo che la Regione Puglia prenda una decisione forte e proceda alla revoca della convenzione e a tutti gli atti consequenziali”.

La necessaria concentrazione di sforzi, par di capire, oggi richiede un fronte comune votato alla soluzione e alla gestione dei problemi. Il tempo dei provvedimenti, anche disciplinari, degli interventi sugli anelli deboli delle catene e delle valutazioni di merito, anche politiche, non mancherà. Oggi l’esempio lo si attende, in prima istanza, proprio dalle Istituzioni.

(gelormini@affaritaliani.it)