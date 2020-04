Covid-19, il Rotary di Ceglie Messapica a favore di 'Remedios'

Credo che sia ormai noto come il Rotary Internazionale fin dalla sua nascita nella Chicago del 1905 abbia riconosciuto nell’Amicizia, Solidarietà e Servizio i tre cardini su cui impostare la propria azione a favore della comprensione e della pace nel mondo.

Tali principi hanno trasformato sempre più l’idealismo del Rotary in pragmatismo operativo a favore dell’Umanità realizzando progetti per combattere la fame per tutelare la salute per sradicare l’analfabetismo.

“Servire al di sopra del proprio interesse personale” è il motto del Rotary.

Nell’ottica del servire tutti i club promuovono azioni a favore di coloro che hanno bisogno e sono stati pronti ad agire anche nelle emergenze sia insieme con il proprio distretto sia singolarmente.

Anche il Rotary di Ceglie Messapica - terra dei Messapi - piccolo club che conta circa venti soci, in questo particolare momento di emergenza sanitaria ha voluto promuovere un piccolo progetto consistente in una donazione in danaro a favore di una locale cooperativa la “Remedios”, che opera sul territorio con prestazioni di servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e persone che si trovano in condizioni di parziale temporanea o totale non autosufficienza ed in questo particolare momento, offre un supporto gratuito e volontario, per stare accanto a chi per diverse ragioni è costretto a stare a casa in quarantena fiduciaria o perché in condizioni di fragibilità.

Nel progetto è pure previsto l’acquisto di uova pasquali che muniti del logo del Rotary saranno consegnati alla “Remedios” per la distribuzione, in occasione della Santa Pasqua, in favore delle famiglie bisognose. Il Rotary con questa azione ha voluto dare un piccolo segno di solidarietà in favore di coloro che in questo particolare momento hanno bisogno di aiuto.

Il Presidente del club

Avv.Cosimo Deleonardis