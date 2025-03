Crollo palazzina, Rosalia 74anni estratta viva dalle macerie dai Vigili del Fuoco

"Una telefonata allunga la vita", ve lo ricordate lo spot della Compagnia telefonica nazionale con Massimo Lopez? Ecco, con qualche variante è stato il telefono - che ha squillato sin dal primo momento, dopo il crollo della palazzina in via De Amicis a Bari - a segnalare che Rosalia De Giosa, 74anni era sotto le macerie.





Individuata la posizione, sono partiti gli sforzi per cercare di recuperarla. Sforzi rinvigoriti quando ci si è resi conto che Rosalia era ancora in vita, per cui le energie si sono moltiplicate e alla fine sono state premiate le speranze di tutti, con la tenacia e la perseveranza dei Vigili del Fuoco che dopo oltre 24 ore l'hanna tirata fuori dalle macerie.





“Ieri sera una palazzina è crollata nel cuore della città, lasciando un’intera comunità sgomenta. Sono qui dalle 19.05 di ieri sera - ha detto il sindaco Vito Leccese - insieme agli assessori della giunta, ai tecnici comunali, alle presidenti di Municipio per seguire gli interventi di soccorso e offrire il sostegno necessario".





"Per 24 ore ho sperato che i Vigili del Fuoco, che ininterrottamente hanno rimosso, pietra su pietra, i pezzi di questa catastrofe, potessero restituirci Rosalia. Ebbene, Rosalia è stata estratta viva dalle macerie pochi minuti fa, grazie al lavoro straordinario di questi eroi, non saprei come altro definirli, che sento di ringraziare dal profondo del cuore a nome di tutta la città”.





Il sindaco ha poi concluso: “Ci sarà tempo per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Adesso è il momento di tirare un sospiro di sollievo, abbracciare questa famiglia e insieme sperare per il meglio”.

