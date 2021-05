Damiano Gelsomino neo presidente di Unioncamere Puglia

Damiano Gelsomino è il nuovo presidente di Unioncamere Puglia: imprenditore al vertice di un gruppo aziendale diversificato che opera nel turismo e nel commercio, succede nell'incarico a Vincenzo Benisi.

Presidente della Camera di Commercio di Foggia e della Confcommercio della Provincia di Foggia, Gelsomino è stato eletto all'unanimità dal Consiglio dell'associazione delle Camere di Commercio regionali.

"Il nostro lavoro - ha dichiarato Gelsomino - sarà focalizzato su una progettualità mirata al sostegno di tutte le imprese pugliesi con gli strumenti, comunitari e non, che possano accompagnare la ripresa. Un lavoro concreto e di squadra che valorizzi le peculiarità dei territori e in grado di rimandare un'immagine coesa e unita del sistema economico pugliese".

"È fondamentale in questa fase storica - ha sottolineato il neopresidente - che il sistema camerale, appena uscito dalla fase di riorganizzazione seguita alla recente riforma, svolga al meglio la propria funzione di raccordo tra istituzioni locali e sistema economico”.

“Internazionalizzazione, transizione digitale, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale sono alcune delle funzioni strategiche su cui dovremo misurarci. Per fare questo - ha ribadito Gelsomino - continueremo a operare insieme all'ente Regione, con il quale in questi anni abbiamo costruito un'efficiente partnership istituzionale, potenziando la rete delle Camere di Commercio sul territorio e svolgendo il nostro ruolo di supporto operativo per rendere efficaci le misure previste dai progetti del Pnrr a vantaggio delle imprese".

“Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per la nuova avventura di Damiano Gelsomino alla guida di Unioncamere Puglia”, ha commentato il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta, “Un mio concittadino di grande spessore e competenza, che ha già avuto modo di dimostrare le sue qualità da presidente della Camera di Commercio di Foggia e di Confcommercio della stessa provincia. Il futuro del nostro tessuto imprenditoriale e commerciale non può prescindere dal dialogo e dalla costruzione nel presente: in quest’ottica, sono certo che in lui si potrà sempre trovare un interlocutore disponibile e propositivo”.

“La missione che lo attende è ardua - ha aggiunto Gatta - la pandemia ha dato un colpo di grazia alla nostra economia, già provata da una lunga crisi precedente. Programmazione, progettualità, dialogo istituzionale e collaborazione: sono questi i principali semi da coltivare per accompagnare le nostre aziende verso la tanta auspicata ripresa e Gelsomino saprà essere un “traghettatore” serio e diligente. A lui vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro”.

“A nome mio personale e di tutta Confagricoltura Puglia auguro buon lavoro a Damiano Gelsomino, neoeletto alla presidenza di Unioncamere Puglia”, ha scritto in una nota diffusa il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, “In questo momento delicato per l’economia della regione, momento in cui bisogna gestire l’emergenza di tante aziende stremate dalla eccezionale crisi covid ma anche ipotizzare la futura ripresa, sono sicuro di trovare nel presidente Gelsomino un attento interlocutore”.

“Sono inoltre certo - ha proseguito Lazzàro - di trovare interlocutori affidabili e conoscitori del territorio nei neo nominati commissari delle Camere di Commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, e di Brindisi, Antonio D’Amore. Anche a loro auguro da parte mia e da parte di tutta l’organizzazione che rappresento buon lavoro”.

L'Unione delle Camere di Commercio di Puglia è un'associazione costituita nel 1946, a cui partecipano, in via esclusiva, le cinque Camere di Commercio della regione, con la finalità di coordinare l'attività dei singoli enti camerali in materia di promozione dell'economia regionale.

