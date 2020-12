Dino Clavica, un anno dopo: 'La vita vissuta col cuore'

C’è un cuore in bilico, legato stretto a un filo azzurro che offre il passo alla sagoma di un piccolo uomo. L’omino guarda il cuore rosso a una certa distanza. E forse si stupisce, perché quel cuore è più grande di lui. Lo sovrasta. Se fa qualche passo in avanti vi può addirittura entrare. Succede a tutti coloro che vivono con il cuore ogni istante della propria vita. Succede a chi pensa che la vita vada vissuta col cuore. Sempre.

Così viveva, pensava, e creava, Dino Clavica, che ci lasciava, il 5 dicembre 2019.

Artista originalissimo con i suoi disegni realizzati con l’I-Phone e la tecnica del finger-painting, amico di tanti, presidente dell’associazione Veluvre - Visioni Culturali e socio dell’associazione 'Tu non conosci il Sud', Clavica, originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è scomparso prematuramente a Bari, dove viveva sin dagli anni dell’università, per un malore improvviso, a soli 43 anni.

A un anno di distanza, per ricordare l'artista, l'amico, il presidente dell'associazione, Veluvre propone una serie di iniziative in rete. La prima è già condivisa da alcuni giorni sulla piattaforma musicale Spotify, dove è stata creata una playlist pubblica nella quale gli amici di Dino stanno inserendo le canzoni che hanno un legame con lui. Da sabato 5 dicembre la playlist sarà diffusa anche sui social, così chiunque potrà aggiungere il suo brano e portare la musica con sé sempre.L'altra azione alla quale Veluvre invita, il 5 dicembre, è quella di condividere nelle storie di Instagram, i post di Dino con le sue opere (condividendole dal suo profilo Instagram ancora aperto), sì da realizzare una vera e propria invasione artistica on line in suo ricordo.

In cantiere c'è una mostra personale che la famiglia, Veluvre, e alcuni amici, stanno tentando di realizzare ormai da diversi mesi, ma prima il lockdown generale e poi le restrizioni imposte dalle norme anticontagio, hanno rimandato il tutto a tempi migliori. Intanto, il 5 dicembre, cercheremo di stare insieme grazie alle immagini delle sue opere e alla musica, per Dino e con Dino.

Anna, Maria Grazia e Sonia

Veluvre - Visioni Culturali