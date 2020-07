Dior, la sfilata dell'anno sul palcoscenico pugliese di Lecce

Soli 22 minuti cadenzati al ritmo della bellezza e del barocco leccese, in una serata 'unica' del 22 luglio 2020, per far sfilare la collezione Dior Cruise 2021 nella suggestione del palcoscenico pugliese più affascinante, quello del capoluogo salentino.

Un vero e proprio regalo per la Puglia da parte di Maria Grazia Chiuri, che però è anche un attestato di stima per la creatività, lo spirito d'accoglienza e la tradizione segnata dal carattere fortemente femminile, che da sempre rende tipica questa terra, chiamata ripetutamente al plurale: "le Puglie".

Loredana Capone, Assessore Regionale all'industria Turistica e Culturale, e Chicca Maralfa autrice di "Festa al trullo", il fashion-thriller che due anni fa immaginava immaginava l'evento nella sua trama, hanno dato letture diverse dell'esclusivo appuntamento in Salento.

"Proviamo, insieme, a fare uno sforzo di immaginazione - ha dichiarato in una sua nota Loredana Capone -proviamo a uscire dalla retorica, che vede la nostra città farsi mero contenitore per la sfilata di Dior, che resta comunque uno dei colossi della moda mondiale, e pensiamo a quello che tutto questo significa".

"Perché non è solo una questione di follower, è anche una questione di follower, ma molto molto di più e ci riguarda da vicino. E questo più deve arrivare anche a chi, come me - sottolinea l'Assessore - non è uno stratega dei social, ma li usa semplicemente per comunicare con tutte quelle persone che diversamente non riuscirebbe a raggiungere".

"E allora il senso dell’operazione Dior probabilmente sta tutto qui: in quello spazio fisico che separa la Puglia dal resto del pianeta e che il virtuale può colmare azzerando ogni distanza.

"Abbiamo lavorato con passione e sacrificio in questi anni per portare la nostra regione all’attenzione del mondo - ha ribadito Loredana Capone - girando le principali fiere del turismo, lanciando una campagna promozionale nelle stazioni e negli aeroporti di maggiore interscambio per i turisti, avviando partnership con le più importanti compagnie low cost. Per fare tutto questo siamo partiti da una strategia, che abbiamo discusso con le istituzioni locali, gli operatori, le associazioni di categoria, i cittadini. E questa strategia è diventato il primo Piano Strategico del Turismo d’Italia. Siamo arrivati prima anche del governo centrale. E nel frattempo abbiamo lavorato sul potenziamento dei servizi, sulla qualità, sulla caratterizzazione".

"Ecco, proviamo a immaginare questa sfilata come il frutto del grande investimento di tutti i pugliesi - ha spiegato - come il riconoscimento al loro lavoro e, al contempo, come a un’opportunità da indagare fino in fondo. Perché gli oltre 300 ospiti, stranieri e non, in programma, in questi giorni alloggeranno nelle nostre masserie, nei nostri alberghi, mangeranno nei nostri ristoranti, visiteranno i nostri musei, cammineranno per le nostre strade, godranno del nostro sole e del nostro mare. E tutto questo non è solo indotto per i nostri imprenditori, ossigeno puro in tempi di emergenza sanitaria, ma anche il più potente strumento di promozione che potessimo desiderare. In più totalmente spontanea, e gratuita".

"E qui entra in gioco il ruolo fondamentale di quei follower diventati ormai oggetto di dibattito pubblico, ma che altro non sono che persone a loro volta", ha proseguito l'Assessore, "Perché 20 milioni e mezzo di persone che seguono Chiara Ferragni in queste ore hanno conosciuto il Museo Archeologico di Taranto MarTa".

"Perché 10 milioni e mezzo di persone, che seguono Fedez, adesso sanno che Otranto è un posto meraviglioso e che le masserie in Salento sono un’esperienza da non perdere. E mentre i vip si godono il relax - ha precisato l'assessore Capone - le sarte salentine lavorano al fianco di Maria Grazia Chiuri e del suo staff per la realizzazione della sfilata, i nostri luminaristi hanno allestito un’opera meravigliosa che impreziosirà il racconto di Garrone e gli artisti dell’Orchestra de La Notte della Taranta saranno la colonna sonora della sfilata".

"Forse non è tutto poi così negativo", ha concluso Loredana Capone, "Forse dovremmo andare oltre i preconcetti, quelli che da sempre combattiamo, e imparare a guardare le cose con gli occhi lucidi della lungimiranza, con gli occhi dell’amore per una città e un territorio che mercoledì 22 sarà protagonista nel mondo".

"Beh, insomma adesso, non per darmi arie ma per darmele (quando ci vuole ci vuole) - ha scritto Chicca Maralfa - con il romanzo "Festa al trullo" (Les Flâneurs Edizioni) due anni fa c'ho visto lungo, cioè in prospettiva. Adesso vedrete, fioccheranno romanzi che faranno cenno alla cosa, additando politicamemente la scelta di trasformare i nostri luoghi in fantasmagorie pop. Io l'ho fatto nel 2018".

"Stasera a Lecce non sarà altro che una festa al trullo per come l'ho intesa io nel romanzo, ancora più in grande stile e oltre ogni immaginazione. Cioè l'alta moda che fagocita tutto. Che ci usa - cioè usa le nostre tradizioni, dalle architetture alla tavola, tutti i simboli possibili - per spettacolarizzare il proprio business. In questo caso, l'ultimo di una lunga lista, le luminarie a coprire il barocco".

"Un'imperdonabile alterazionie dei contenuti visivi e storici del luogo - ammonisce Maralfa - che bastavano da soli a fare e dare il miglior sfondo a qualsiasi sfilata. Le luminarie puoi metterle ovunque, riprodurre il barocco è imposssibile. E per cosa? Per accendere l'ennesimo festone o merletto di luci, che una volta, quando erano veri, ci mettevano in festa il cuore. E che questa cosa sia stata pensata da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, salentina, fa ancora più specie. La sindrome di Chiara Laera avanza. E fa male. Alta moda, pessimo gusto".

