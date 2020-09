Emiliano, ‘E-motion’: un drive-in per chiudere la campagna elettorale

L’ipotesi “Drive-In” era stata immaginata per il Bif&st 2020 in edizione open-air, ma mi fa piacere sia stata ripresa per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra, garantendo nei grandi spazi antistanti lo Stadio San Nicola, le misure di sicurezza imposte dalla fase 2 Covid-19.

Venerdì 18 settembre alle 19,00, l’appuntamento fissato è per E-MOTION 2020, il più grande drive-in realizzato finora in Puglia, per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra a sostegno dalla rielezione di Michle Emiliano alla presidenza della Regione Puglia.

Un evento unico nel suo genere e a basso impatto ambientale, perché si svolgerà fuori dal centro abitato, in un’area facilmente raggiungibile da tutte le province della regione.

L’appuntamento è a Bari nell’ampia area parcheggio dell’antistadio San Nicola, in Strada Provinciale Modugno-Carbonara. Interverrà il sindaco Antonio Decaro e presenterà Antonio Stornaiolo.

🌳 Per ogni mezzo che raggiungerà il drive-in è previsto in regalo il seme di un albero da piantare, per testimoniare l’attenzione ai temi e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e i partecipanti accompagneranno la comunicazione con un racconto social per immagini di questa esperienza, usando gli hashtag #emotion2020 #lapugliacelafa #emiliano2020.

L’area sarà transennata, e per l’occasione è stato organizzato un servizio di sicurezza e di accoglienza. Il pubblico potrà accedere all’area a partire dalle ore 19,00. L’evento avrà inizio alle ore 19.30 e avrà la durata massima di un’ora.

MISURE ANTICOVID - È importante ricordare che, in una stessa automobile possono viaggiare, solo se muniti di mascherina, conviventi, congiunti, frequentatori abituali, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione.

