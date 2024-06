Europee: il Sud boccia il Governo. A Bari Leccese al ballottaggio col 45%

Gli exit -poll indicano risultati in controtendenza nella Circoscrizione Sud per le Elezioni Europee: le urne premierebbero il centrosinistra - trainato dalla candidatura a Bruxelles di Antonio Decaro - e boccerebbero la coalizione di Governo, che consoliderebbe i propri consensi nelle altre circoscrizioni.

Il tutto in un desolante quadro di partecipazione al voto, che questa volta a stento raggiunge il 50% su base nazionale.

Molto più partecipato, invece, l'appuntamento elettorale a livello amministrativo: in particolare in Puglia, e a Bari in forma ancora più evidente. Nel capoluogo pugliese si andrà al ballottaggio tra Vito Leccese (42-46%) e Fabio Romito (31-35%), mentre Michele Laforgia si fermerebbe al 20-24% frenato dal risultato poco performante del M5S.

Vito Leccese ha commentato i primi dati dopo la chiusura del voto: “Gli exit poll confermano le sensazioni positive di queste settimane, ma attendiamo di vedere il dato reale dopo lo scrutinio. A prescindere dal risultato lavoreremo per governare la città con tutte le anime del centrosinistra”.

"Aspettiamo i dati reali - ha dichiarato il candidato del centrodestra Fabio Romito - ma gli exit poll confermano che abbiamo centrato l'obiettivo di offrire alla città una proposta di governo alternativa".