Faeto (Fg), 'Aree interne: rischio d’impresa e governance economica'

"Il rischio d’impresa nelle aree interne e la necessità di una governance economica" non è stato soltanto il tema di un convegno, coordinato dal Comitato Nazionale Piccoli Comuni Italiani, ma la testimonianza di una sfida cruciale per il futuro dell’Appennino italiano e della Corona Alpina.





L’evento si è tenuto a Faeto (Fg), luogo simbolo della cultura franco-provenzale, e ha rappresentato un’importante occasione per dialogare con la politica e il mondo economico nazionale ed europeo. Un momento di confronto all'interno delle iniziative della Sagra del Maiale 2025, in programma nel borgo dei Monti Dauni l'1 e 2 febbraio.

L’incontro si è aperto con i saluti del Sindaco di Faeto, Michele Pavia, e l’introduzione della Consigliera Comunale, Amalia Roberto. A seguire, gli interventi di imprenditori di rilievo nazionale nel settore agroalimentare di qualità, tra cui Ciro Moreno, Antonio DeLuca e Paolo Tangi, che hanno dato un contributo fondamentale per delineare una strategia di rilancio delle aree interne, attraverso una "new economy" proiettata nei prossimi vent’anni.

Insieme ad altri, le loro realtà imprenditoriali sono state protagoniste del convegno: il Salumificio-Ristorante Moreno, i Salumi DeLuca - Maestri prosciuttai in Puglia dal 1940, e Mangiotango di Paolo Tangi, esempi di eccellenza familiare che necessitano di un quadro normativo favorevole per continuare a crescere.

Il convegno ha affrontato i temi centrali per il rilancio delle aree interne: una "legislazione differenziata" che includa misure urbanistiche specifiche, agevolazioni fiscali con detassazione spinta, servizi alle imprese, sburocratizzazione, infrastrutture viarie adeguate e sicurezza sociale, elementi chiave per offrire nuove opportunità di sviluppo economico.





Occasione anche per presentare il libro di Nico Catalano, all’interno dell’iniziativa "Essere Puglia", che racconta il rientro di numerosi giovani pugliesi nel territorio, incentivando la nascita di nuove attività imprenditoriali di alto livello.

A coordinare i lavori: Alessandro Gisoldi, manager e animatore sociale con l’associazione Daunia Viva.

"Siamo nella terra di Donato Menichella, illustre economista nato a Biccari, ex Governatore della Banca d’Italia e direttore generale dell’IRI", ha sottolineato Virgilio Caivano, Portavoce del Coordinamento dei Piccoli Comuni Italiani, "Menichella fu tra gli artefici del miracolo economico italiano e si ispirò a un modello di sviluppo che ancora oggi può offrire spunti importanti per le nostre aree interne. Il nostro obiettivo è rilanciare il concetto di Cassa per l’Appennino, un sistema di governance economica che possa tracciare una visione di futuro concreta, in linea con il piano di Adriano Olivetti".

L’evento ha rappresentato un momento cruciale per riaprire una "stagione nuova ed esaltante" per le aree interne italiane, offrendo alle istituzioni e agli imprenditori un’occasione di confronto e progettualità per il futuro del territorio.

(gelormini@gmail.com)