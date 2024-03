'FELICIA' partner ufficiale della Milano Marathon 2024

Felicia, brand di Andriani SpA Società Benefit, sarà partner della Milano Marathon 2024, dando lo start ad oltre 8.000 runners internazionali che il 7 aprile prossimo si sfideranno nella maratona più veloce d’Italia, partendo da Piazza del Duomo.

Punto di riferimento nel mercato della pasta senza glutine e capofila della filiera di legumi più estesa d’Italia, Andriani con Felicia, ha guidato la rivoluzione dello scaffale della pasta healthy nella grande distribuzione, introducendo di fatto una nuova categoria, quella della pasta speciale e alternativa a base di farina di cereali integrali e legumi biologici.

Di recente è in atto una vera e propria transizione alimentare evidenziata del fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di adottare un’alimentazione sana, equilibrata e leggera, prediligendo proteine vegetali e cereali integrali naturalmente privi di glutine. Felicia è buona per tutti e soprattutto adatta agli sportivi: il consumo di pasta a base di farina di legumi al 100% fornisce le proteine vegetali utili al sostentamento delle prestazioni sportive. Per esempio, un piatto a base di Pasta Felicia di Lenticchie Rosse equivale in termini di contributo proteico a una porzione di tonno in scatola.

milano marathon 2024

L’offerta di pasta healthy Felicia è estremamente generosa, proponendo una varietà di formati e di ingredienti per esplorare gusti nuovi e diversi come il grano saraceno, l’avena, il riso integrale o il teff, il cereale più piccolo al mondo e la spirulina, una microalga dall’ elevato valore nutrizionale e a basso impatto ambientale. Per i maratoneti e sportivi in generale anche le referenze di Felicia a base di cereali integrali rappresentano un’eccellente fonte di fibre e sali minerali. Questi nutrienti contribuiscono a mantenere i normali livelli di colesterolo e glucosio nel sangue e migliorano la salute dell’intestino e del microbioma, oltre ad aumentare il senso di sazietà.

A tutti gli iscritti alla Family Run di sabato 6 aprile e alla Relay Marathon di domenica 7 aprile, la maratona a staffetta di Milano Marathon totalmente solidale, verranno consegnate delle shopper contenenti dei sample Felicia di Sedanini di Lenticchie Rosse che saranno omaggiati anche al pubblico di appassionati che animerà il Marathon Villlage/ MiCo da giovedì 4 a sabato 6 aprile e presso l’Open Village di Piazza San Babila, domenica 7 aprile.

Inoltre, venerdì 5 aprile alle ore 18.30 presso Mi.Co Milano Congressi di Via Gattamelata, la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista nonché autrice di diverse pubblicazioni, sarà la protagonista del Talk Nutrizione by Felicia, fornendo informazioni utili a chi è interessato ad approfondire il tema dell’alimentazione.

