Food and Travel Italia Awards 2020 a Lavello (Pz)

La terza edizione degli Awards Food and Travel Italia riunirà ancora una volta l’Italia intera in un format che valorizza cibo, vino, turismo, imprenditoria e cultura territoriale.

Appuntamento il 2 ottobre 2020 al San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello (Potenza) con l’edizione 2020 degli Awards, organizzata da Food and Travel Italia, versione italiana del primo magazine internazionale che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.

A determinare i finalisti sono stati i voti pervenuti dai lettori sul sito web della rivista. I vincitori saranno annunciati durante la serata di gala del Premio, presentata dall’editore italiano della rivista Pamela Raeli e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso della “Vita in diretta”.

Tra gli ospiti sono attesi l’attore Alessandro Preziosi, il giornalista Fabrizio Imas e l’influencer Roberto De Rosa. Confermata anche la presenza del Ferrari Club Italia, official partner degli Awards 2020 Food and Travel Italia, rappresentato dal Presidente Vincenzo Gibiino.

I riconoscimenti da assegnare ricoprono tutti gli ambiti della Ristorazione, dell’Ospitalità e del Turismo. Oltre al Ristorante dell’anno, con le sottocategorie Classico, In Città, Fuori Città, Emergente, e all’Hotel dell’anno, con le sottocategorie In Città, Fuori Città, Agriturismo, Resort, Spa, gli Awards di Food and Travel Italia premieranno i professionisti distintisi nel 2020 per le categorie Maître, Sommelier, Enologo, Cantina, Chef, Maestro Gelatiere, Pizzaiolo e molti altri.

Riconoscimenti andranno inoltre ai prodotti e alle aziende/organizzazioni di eccellenza nelle categorie vino, materia prima, scuola, compagnia aerea, compagnia di crociera, location, destinazione, regione e borgo dell’anno. A completare questo spettacolare palmarès saranno i Premi Speciali conferiti dal board di Food and Travel a professionalità e personalità che hanno dato particolare lustro ai settori di appartenenza.

Quest’anno durante la serata “Tutti insieme per“ raccogliere fondi per l’associazione “L’abilità”, un’Associazione Onlus fondata nel 1998 a Milano da un gruppo di genitori di bambini con disabilità e di operatori sanitari, per garantire ai bambini con disabilità il diritto al gioco e all’educazione, e ai genitori l’ascolto e il supporto necessari.

“Credi nei tuoi sogni, non importa quanto essi possano sembrare impossibili”, frase pronunciata da Walt Disney, sarà il claim di questa terza edizione degli Awards 2020. Spiega l’editore Pamela Raeli: “Mai come quest’anno abbiamo bisogno di sognare e di credere nella grandezza del nostro Paese. Iginio Ugo Tachetti, un grande scrittore, poeta e giornalista italiano, diceva che la grandezza è solitaria, e che anzi la solitudine sia condizione della grandezza: 'Tutte le intelligenze superiori, tutte le nature superiori sono isolate − l’aquila vive sola, il leone solo'. Ma il mio intento, ancor più durante questa edizione degli Awards Food and Travel Italia, sarà invece quello di dimostrare che la vera grandezza si raggiunge solo essendo una grande squadra: una squadra Italia, una squadra Mondo”.

Anche Antonio Liseno, proprietario del San Barbato Resort Spa & Golf, è entusiasta di ospitare l’iniziativa: “Sono orgoglioso di ospitare questa manifestazione che valorizza a livello internazionale le eccellenze italiane - mai esaltate a sufficienza al cospetto del loro grande valore - e che è al contempo strumento per promuovere i territori in cui si svolge ogni anno. Gli Awards saranno infatti anche un’occasione unica per far conoscere Lavello e la Basilicata, regione che non ha nulla da invidiare quanto a bellezza, storia, arte e paesaggi ad altre, più blasonate realtà”.

