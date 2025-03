Fuori Bif&st: ‘I Rosoni di Puglia’, Giuseppe De Nittis e Pupi Avati

Nel ricchissimo programma del ‘Fuori Bif&st 2025’ a Bari il Comitato Promotore “I Rosoni di Puglia” per l’Unesco - Presidente Antonio V. Gelormini - e il Cafè du Monde, spazio letterario della Pasticceria Boccia in c.so Sonnino, 33 - titolare Gianni Boccia - propongono alcuni appuntamenti a tema, nello spirito e in sintonia con i contenuti e le ispirazioni del Bif&st - Bari International Film&TV Festival.





Programma A - LA LUCE DEI ROSONI TRA RIVERBERI E PROIEZIONI - Dalla Barca Solare al Raggio Meridiano.

- VISITE GUIDATE - Lungo i raggi luminosi e luminescenti de ‘I Rosoni di Puglia’ in un percorso di luce, che dipana la sua pellicola e i suoi fotogrammi dal Rosone di Sol Lewitt in Sala Murat - Piazza del Ferrarese a quello della Cattedrale di Bari in Piazza Odegitria, passando per il Rosone di San Marco dei Veneziani e il leone che cinematograficamente campeggia al centro della sua raggiera.

Domenica 23 marzo, Mercoledì 26 marzo e Sabato 29 marzo alle ore 16,00 con appuntamento e inizio percorso dalla Sala Murat.





Programma B - CINEPRESA SU CAFE’ DU MONDE - BOCCIA I colori del sorriso: rassegna letteraria di incontri con gli autori.

- “L’amicizia nel cinema di Pupi Avati” di Francesco Saverio Mongelli - La Bottega Editoriale. Dialoga con l’autore: Antonio V. Gelormini - Giornalista, Mercoledì 26 marzo ore 18,00

- “Le Stele Daunie e il De Nittis del Gargano” di Antonio V. Gelormini - ERF Edizioni

Dialoga con l’autore: Nicole Cascione - Giornalista, Venerdì 28 marzo ore 18,00

Pasticceria BOCCIA, Corso Sonnino, 33





Ingressi e partecipazione liberi