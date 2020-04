Gargano, colpo alla mafia: trovati e arrestati tre latitanti

Li hanno bloccati in una cava di Apricena (Fg),

tre latitanti - del clan mafioso Lombardi-Ricucci-La Torre - che gli agenti di Polizia, Squadra Mobile di Foggia, hanno tratto in arresto alla fine di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Si tratta di Francesco Scirpoli, Angelo Bonsanto e Pietro La Torre. Scirpoli e Bonsanto evasi dalla Casa Circondariale di Foggia il 9 marzo scorso, mentre La Torre detto “u’ muntanar” risultava irreperibile da oltre un anno, dopo una condanna a pena detentiva di due anni e 8 mesi di reclusione.

Dai risvolti delle indagini risulterebbe che i malavitosi operassero nell’area di Mattinata, Manfredonia e Macchia in rivalità all’altro clan del Gargano, che fa capo alle famiglie Li Bergolis-Miucci. La Torre, inoltre - figlio di un poliziotto in pensione - sarebbe uno dei nuovi capi della propaggine mafiosa erede del clan Romito: il super boss ucciso il 9 agosto 2017 nella strage di San Marco in Lamis.

