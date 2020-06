Gazzetta esercizio provvisorio: or si parrà la nobilitate dell’impresa locale

Il tribunale di Bari ha dichiarato fallite le società Edisud e Mediterranea, rispettivamente editore e proprietario de “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari, concedendo l’esercizio provvisorio e nominando due curatori. Il provvedimento del Tribunale di Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno così recita: "L’esercizio provvisorio è finalizzato alla continuazione delle pubblicazioni in attesa di sviluppi". Mentre in una nota, il Comitato di Redazione della “Gazzetta”, storico quotidiano di Puglia e Basilicata, parla di “storia di una testata gloriosa, di un’azienda sana, di una redazione di professionisti finite nel tritacarne di una gestione disastrosa”.

“Prima quella del manager Franco Capparelli, uomo di fiducia dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo -precisa la nota - poi quella degli amministratori nominati dal Tribunale di Catania, dopo la confisca disposta in base alla legge antimafia, Angelo Bonomo e Luciano Modica, infine quella dell’ultimo (dimissionario) consiglio d’amministrazione composto dallo stesso Bonomo, dal commercialista barese Fabrizio Colella e dal giornalista Claudio Sonzogno, uomo di fiducia dell’imprenditore-editore Valter Mainetti, che pure aveva manifestato la volontà di “salvare” la Gazzetta attraverso una procedura concordataria (poi ritirata) prima di svanire nel nulla”.

Il cdr della “Gazzetta” ha anche reso noto che “l’intera amministrazione giudiziaria dei beni confiscati a Ciancio Sanfilippo è costata 812mila euro. Noi giornalisti, con la nascente cooperativa - si sottolinea ancora nella nota - siamo pronti a subentrare nella gestione della testata per garantire ai lettori, agli imprenditori, ai territori di Puglia e Basilicata quel prezioso servizio di informazione, che è l’unico aspetto da salvaguardare, insieme ai posti e alla passione dei lavoratori”.

Ora se è vero che "La sentenza di fallimento di Mediterranea ed Edisud, proprietaria ed editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, chiude la stagione delle gestioni allegre e scriteriate - come ha scritto in altra nota il Presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta - la decisione del Tribunale di Bari di concedere l’esercizio provvisorio va salutata con favore, perché scongiura l’interruzione delle pubblicazioni e pone le basi per il rilancio della testata, a partire dalla redazione, e per la tutela dell’occupazione".

In altre parole, è vero che il Governo e le istituzioni locali sono chiamate a fare la loro parte, ma è altrattanto evidente che 'Or si parrà la nobilitate' dell'imprenditoria locale e di quanti hanno ripetutamente espresso attestazioni di stima e dichiarazioni di disponibilità a sostenere la sopravvivevanza e il rilancio della testata.

"L’auspicio - ha ribadito infatti nella nota Martellotta - è che, ora, il Governo assuma con celerità ed efficacia ogni decisione utile a tutelare i posti di lavoro della Gazzetta del Mezzogiorno, accompagnando - tramite il tavolo con la Fnsi già insediato dal Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio - l’iniziativa avviata dai giornalisti per tutelare l’informazione in Puglia e Basilicata e affiancando, con strumenti normativi ordinari, il lavoro che i curatori fallimentari sono chiamati a portare avanti, rimediando agli errori sin qui commessi e per consentire la tutela del pluralismo e dell’informazione in due fondamentali regioni del Mezzogiorno".

"Fnsi e Associazioni regionali di Stampa - ha concluso Martellotta - continueranno a lavorare, senza clamori e rifuggendo da ogni forma di protagonismo, al fianco delle colleghe e dei colleghi, per tutelare l’occupazione e difendere il pluralismo dell’informazione nel Mezzogiorno".

“Una buona notizia c’è: la comunità pugliese non sarà privata della voce della Gazzetta del Mezzogiorno”, ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento per le società Edisud e Mediterranea, che rispettivamente editano e sono proprietarie della testata dello storico giornale pugliese. Il tribunale di Bari ha però concesso la continuità aziendale, nominando i curatori fallimentari.

“La Regione rimane a disposizione dei lavoratori, giornalisti e poligrafici e dei loro rappresentanti, per accompagnare in questo frangente il giornale, verso una soluzione definitiva che permetta la salvaguardia del lavoro e del patrimonio democratico e culturale rappresentato dalla Gazzetta. Tutti gli strumenti che la Regione potrà utilizzare - ha confermato Emiliano - per la sopravvivenza e il rilancio della testata saranno messi a disposizione della curatela fallimentare e di qualunque soggetto con seri progetti industriali ed editoriali che intenda proseguire nella strada intrapresa oltre 130 anni fa”.

Anche il presidente del Consiglio Regionale pugliese, Mario Loizzo, ha espresso soddisfazioe per la piega degli eventi: “Si apre una nuova pagina per il quotidiano pugliese e meridionale e il merito è dei giornalisti e dei lavoratori, mai tanto decisivi con i loro enormi sacrifici e l'attaccamento ad una testata ch'è un pezzo non piccolo della 'nostra' storia, che accompagna da 133 anni. L'attività d'impresa può continuare: la Gazzetta del Mezzogiorno sarà ancora in edicola, nonostante il fallimento decretato per la società proprietaria e quella editrice".

"Il Sindacato dei giornalisti - ha aggiunto Loizzo - registra la notizia come una base per il rilancio della testata e per la tutela dell'occupazione: questo conforta quanti sono dalla parte della Gazzetta. Ora, come Sistema Puglia dobbiamo fare di tutto perchè gli sforzi non vengano vanificati, ma trasformati nella piattaforma più solida, perchè più autentica, per assicurare un futuro sereno ai protagonisti di una battaglia lunga e giusta”.

"Le attese sono riposte, ora più che mai - ha concluso Loizzo - nell'attenzione attiva e normativa del Governo nazionale, che ha già attivato un tavolo di confronto a Roma.

