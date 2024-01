Htachi Rail e Mer Mec: accordo lungo i binari in Francia, Germania e UK

Hitachi Rail e Mer Mec S.p.A. hanno firmato un accordo di put option per la vendita delle attività di segnalamento delle linee principali in Francia e dei business di segnalamento in Germania e nel Regno Unito di Hitachi Rail.

hitachi railGuarda la gallery

Lo scorso ottobre, la Commissione Europea e l’Autorità britannica garante della concorrenza e del mercato (CMA) hanno approvato l’acquisizione di Thales GTS da parte di Hitachi Rail, a condizione che Hitachi Rail cedesse le sue attività di segnalamento mainline (linee principali) in Francia, Germania e Regno Unito. L’accordo di put option con Mer Mec è un passo in avanti in merito ai requisiti di conformità stabiliti dalle autorità dell'antitrust per concludere l’acquisizione di Thales GTS da parte di Hitachi Rail.

MERMEC GALLERY 1 300x200Guarda la gallery

“Oggi abbiamo raggiunto un importante traguardo verso l'acquisizione finale di Thales GTS, uno dei pilastri della nostra strategia di crescita - ha dichiarato Giuseppe Marino, Group CEO, Hitachi Rail - l'accordo è volto a soddisfare un requisito fondamentale nei confronti delle autorità di regolamentazione europee e britanniche e rappresenta un passo decisivo per l'acquisizione di Thales GTS. Questa soluzione garantirà alle attività interessate un futuro a lungo termine."

Dalla Puglia Vito Pertosa, Presidente del Gruppo Mer Mec e di ANGEL Holding ha commentato: “Siamo lieti di aver sottoscritto quest’accordo, che rappresenta un passo importante verso l’acquisizione di una storica azienda di segnalamento".

Pertosa MerMecGuarda la gallery

“Siamo certi che le sinergie che si realizzeranno con il Gruppo Mer Mec, guidato dal CEO Luca Necchi Ghiri, aumenteranno ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, rafforzando la presenza di Mer Mec a livello mondiale.”

(gelormini@gmail.com)