Pugliapromozione di Cesare Rubini lo spot 2022 per suscitare sentimento

È in arrivo il nuovo spot di Pugliapromozione che, quest’anno, porta la firma prestigiosissima del regista pugliese di fama internazionale Sergio Rubini. Le riprese, che hanno portato una imponente carovana del cinema in tutte le province pugliesi, si sono appena concluse.

Anche se lo storytelling è coperto da assoluto riserbo, il Maestro Sergio Rubini ha voluto condividere le sue emozioni. “Girare in Puglia è prima di tutto un grande regalo, sono lusingato è una cosa bellissima. Poi è una grande responsabilità perché non è un lavoro come gli altri: è anche un lavoro per la mia terra. Quindi è una doppia emozione, anche una piccola preoccupazione ma con la voglia di far bene – sottolinea il regista e attore Sergio Rubini - . Ho scoperto dei posti delle Puglie che non conoscevo, eppure l’ho girata in lungo e in largo prima da pugliese e poi da cineasta. Ovunque l’accoglienza è stata fantastica, ma i pugliesi non la riservano solo a me, e per questo la Puglia è diventata meta di tanti visitatori”.

“Nelle parole di Sergio Rubini è racchiuso il senso profondo di questo spot: raccontiamo la Puglia non solo per mostrare le sue bellezze e unicità, ma per suscitare un sentimento. Il racconto è affidato a un regista che conosce questa terra nella sua anima, che la vive e la rivive nel presente e nei ricordi, nel lavoro e negli affetti, un uomo che ancora oggi si stupisce quando scopre i suoi angoli più nascosti e autentici - ha evidenziato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - . È il valore che noi diamo al suo lavoro, un invito a conoscerci, a venire da noi, a volerci bene per ricominciare insieme dopo i mesi difficili della pandemia. La Puglia, che si è distinta in Italia e in Europa nella campagna vaccinale, adesso ha voglia di rimettersi in gioco, in sicurezza, per crescere ancora e raggiungere obiettivi più grandi. Abbiamo una capacità di amare, tutti, non solo i turisti, ma gli esseri umani senza distinzione, e non vediamo l’ora di accogliervi”.

“Un nuovo spot per tornare a rivivere le emozioni della Puglia e rilanciare il turismo regionale. La nuova campagna di comunicazione, realizzata dai professionisti di Pugliapromozione, è il risultato di un lavoro che in questi mesi non si è mai fermato nonostante le difficoltà legate alla pandemia”, ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane che sul set ha voluto incontrare Sergio Rubini. “In assessorato stiamo lavorando per supportare la ripresa e trovarci pronti alla prossima stagione turistica. Lo facciamo rivolgendo grande attenzione all’immenso valore identitario dei paesaggi, dell’arte e della cultura dei territori di tutte le province pugliesi”.

“La narrazione della Puglia come terra autentica e affidabile, patrimonio materiale e simbolico, luogo di accoglienza, di tradizioni storiche e culturali prosegue in continuità i contenuti della campagna di promozione della destinazione della stagione 2021 “Puglia, una storia d’amore” – conclude il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale - . La Puglia vuole affermarsi come destinazione responsabile, affidabile e di qualità”.

