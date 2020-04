iorestoacasa, da Tena: yoga, lifelearning e consulti medici

A sostegno di #iorestoacasa, la campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio per sensibilizzare gli italiani sull’importanza di non uscire dalle proprie abitazioni, TENA si mobilita per essere al fianco delle persone in questo particolare momento di difficoltà, in cui la positività e la fiducia rappresentano valori importanti da tenere in vita e diffondere.

TENA ha scelto perciò di regalare l’opportunità di prendersi cura di sé e di alleggerire il tempo trascorso senza poter lasciare le proprie abitazioni, in linea con il claim “E sono me stessa”, lanciato dal brand nelle sue campagne di luglio 2019. “E sono me stessa” vuole ricordare alle persone che TENA è al loro fianco per aiutarle a rimanere fedeli a loro stesse, al di là degli anni che passano e delle perdite urinarie e, proprio in relazione a ciò, il brand decide di supportare #iorestoacasa perché mai come è ora è importante rimanere se stessi.

E così, con la collaborazione di partner autorevoli, il brand ha realizzato una piattaforma ricca di attività gratuite a cui poter prendere parte comodamente da casa, pensate per trascorrere il tempo in modo piacevole, istruttivo e volto a stare bene, mentalmente e fisicamente, perché questo lungo periodo a casa non sia occupato solo da attività passive e sedentarie.

TENA ha sempre supportato le persone nel prendersi cura del proprio corpo a tutte le età, soprattutto attraverso uno stile di vita sano e l’attività sportiva, inoltre sostiene l’importanza di stimolare continuamente la mente, perché non è mai tardi per arricchirsi di competenze ed esperienza, e infine ogni giorno incoraggia le persone a parlare senza tabù o vergogna con i propri cari, gli amici e il proprio medico, per una diagnosi tempestiva di eventuali problematiche.

Per questo motivo, per aiutare tutti gli italiani a rimanere sempre loro stessi, TENA ha lanciato il sito www.iorestoacasacontena.it che da oggi offrirà le seguenti attività per supportare la campagna #iorestoacasa.

3000 Sessioni di Yoga/Ginnastica mirata al benessere fisico e mentale (e anche al rafforzamento del pavimento pelvico) da praticare da casa con il supporto di “Casa Yoga”. Ogni giorno 2 classi di Yoga/Ginnastica tenute in diretta sul canale dedicato TENA supporta #iorestoacasaLe attività:

1000 percorsi didattici sulla piattaforma Lifelearning. Con il supporto dei migliori coach si potranno scegliere i corsi online della sezione lifestyle che si preferiscono, per arricchirsi di nuove competenze che spaziano dalla cucina alla musica, dal beauty alla salute.

500video-consulti medici online con gli specialisti di ginecologia e urologia del Centro Medico Sant’Agostino. Le video-chat saranno disponibili tutti i giorni, in orari prestabiliti, per continuare a supportare un dialogo diretto con il proprio medico.

Per usufruire di questo servizio completamente gratuito basta collegarsi al sito www.iorestoacasacontena.it e seguire tutte le indicazioni per accedere alle attività più vicine ai propri interessi.

TENA, inoltre, ha scelto di contribuire al benessere comune con un’ulteriore iniziativa. Fino al 10 aprile per tutti gli acquisti di prodotti TENA sul sito tenadirect.it. la consegna sarà gratuita senza un minimo di spesa.

TENA® - Con più di quarant'anni di esperienza, TENA è uno dei leader a livello mondiale nel settore della gestione dell'incontinenza, con la realizzazione di prodotti e servizi per singoli consumatori e strutture sanitarie in 90 paesi diversi. I principali canali di distribuzione sono: supermercati, ospedali, farmacie, parafarmacie, negozi di articoli sanitari e residenze per anziani.

Essity è un’azienda leader globale nei settori dell’igiene e della salute. Siamo impegnati nel miglioramento della vita delle persone attraverso prodotti e servizi sempre più mirati al benessere dell’individuo. Commercializziamo i nostri prodotti in 150 paesi tramite brand leader a livello globale quali TENA e Tork, oltre ad altri brand affermati come JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda e Zewa. Essity conta circa 46.000 dipendenti. Nel 2019 ha registrato un fatturato di circa 129 miliardi di SEK (12,2 miliardi di EUR). La società ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è quotato al Nasdaq di Stoccolma. Essity si impegna nell’abbattere le barriere al benessere e intende contribuire ad una società più sana, sostenibile e circolare. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.essity.com.

