“La Scuola che vogliamo”, il Manifesto per una Scuola Diffusa in Puglia

Il Coordinamento "Genitori Attivi Bari" che riunisce associazioni e comitati di genitori degli istituti scolastici cittadini assieme a diverse associazioni ed enti del Terzo settore ha trasmesso un'istanza al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (e per conoscenza al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e al Garante dei minori della Puglia, Ludovico Abbaticchio), con cui si chiede che vengano messe da subito in campo tutte le misure per garantire la ripresa dell'attività didattica in presenza a partire dal mese di Settembre, per tutti gli studenti pugliesi delle scuole di ogni ordine e grado, senza mai trascurare le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria.

Se la Pandemia da virus Covid-19 ha infatti innegabilmente messo in luce tutti i limiti del nostro sistema scolastico, nelle scorse settimane si è evidenziato l'inaudito ritardo rispetto al processo di digitalizzazione in base al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che, negli intenti del MIUR, avrebbe dovuto già essere messo in campo dall’anno 2015, grazie alle risorse PON Istruzione 2014-2020 e dai fondi della Legge 107/2015 (“La Buona Scuola”). Tale ritardo ha intensificato la crisi ancor più profonda che caratterizza il nostro sistema scolastico: vale a dire il sovradimensionamento di molti Istituti Scolastici, determinando il fenomeno sistemico delle “classi pollaio” oltre ad aver fatto emergere l'inadeguatezza sul piano edilizio di molte strutture.

«I "Genitori Attivi" Bari - sostiene Terry Marinuzzi , Portavoce del Coordinamento - ritengono che la didattica “a distanza” sia un ossimoro partorito in una fase di emergenza terribile ma che, appunto, non sia "Scuola" perché fondamentalmente priva della meravigliosa potenza educativa dell'atto dell'insegnare e dell'apprendere oltre che ad allontanare i bambini e i ragazzi dall'idea di Comunità e dai valori della condivisione».

Di contro il Coordinamento afferma con forza l'idea di una "Scuola Diffusa" sul territorio che applicando la didattica outdoor valorizzi le esperienze artistiche del nostro territorio e i suoi attrattori culturali come "spazi di apprendimento" e "luoghi generativi di esperienze di crescita".

Le Associazioni e i singoli firmatari in modo particolare chiedono:

1. di dar vita ad un progetto pilota per la Scuola pugliese istituendo per la prima volta il “Sistema delle Scuole della città di Bari”, un vero e proprio piano educativo che metta al centro il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi nel rispetto della salute pubblica e in applicazione della "Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza" (approvata in Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989);

2. di riformulare il piano organizzativo della rete scolastica della città di Bari tenendo conto dei nuovi parametri anti-covid (media di 1 docente ogni 10 studenti circa) ribaltando la logica della “concorrenza” fra istituti del medesimo ordine e grado e affermando invece un saldo patto di solidarietà fra gli stessi facendo subito una MAPPATURA del numero di aule vuote all'interno di Scuole che negli ultimi anni hanno visto un decremento del numero degli iscritti così da garantire un riequilibrio territoriale fra numero di studenti, istituti scolastici e quartieri di riferimento.

Accanto a questo appello il Coordinamento lancia un Manifesto ad istituzioni, dirigenti scolastici, docenti, artisti ed operatori sociali, a tutte le cittadine e i cittadini con lo scopo di costruire insieme un futuro di crescita autentica per le bambine ed i bambini, i ragazzi e le ragazze di Puglia.