La sinistra nella coalizione a sostegno di Emiliano con Gentile e Palmisano

Oltre 700 candidati nelle 15 liste della coalizione che sostiene la ricandidatura di Michele Emiliano alla presidenza della Regione Puglia.

“Non solo è stato rispettato pienamente il rapporto uomo-donna previsto dalla legge - sottolinea lo stesso Emiliano - ma in alcuni casi la rappresentanza delle donne è pari al 50%-60%. Li ringrazio tutti, per la grande voglia di impegnarsi che stanno dimostrando, per il duro lavoro che ci aspetta, sia nel prossimo mese che nei prossimi 5 anni. Qui ci sono le migliori energie pugliesi”.

15 liste e alcuni appoggi da parte di partiti, come i Repubblicani, che non hanno ritenute utile partecipare con propri candidati. In tale cornice, da più parti è stato chiesto che ruolo intenda svolgere e che forza pensa di rappresentare la componente di ‘sinistra’.

Abbiamo girato il quesito a due esponenti da sempre schierati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano, entrambi candidati nella lista del Partito Democratico.

Candidatura ‘ad ostacoli’ per Elena Gentile che, dal rischio di rimanere fuori corsa, si è ritrovata capolista addirittura in due circoscrizioni: Bari e Lecce. “Da strega a Madonna”, ha ironizzato lei stessa. Per cui, alla fine ha accettato.

Sì ho accettato di essere candidata al Consiglio Regionale per le elezioni del 20 e 21 settembre prossimo. Per il Partito Democratico, naturalmente. In due province diverse da quella di nascita e residenza, cioè la circoscrizione elettorale della Città metropolitana di Bari, e la circoscrizione elettorale di Lecce. L’ho fatto perché mi sento e sono “Cittadina Pugliese”. E come tale ho sempre agito da Assessore Regionale, in rappresentanza di tutta la Puglia, mai solo della mia Provincia.

Un percorso che ha visto la Segreteria nazionale e quella Regionale del PD by-passare quella provinciale di Foggia.

Eh sì, per aver creduto in me devo ringraziare le Segreterie Regionale e Provinciali di Bari e Lecce e i rispettivi Segretari, il Presidente della Giunta Regionale, il Sindaco di Bari, i componenti della Direzione Regionale e quei segretari dei Circoli della provincia di Brindisi cui sarò sempre riconoscente anche per i sentimenti di stima, affetto, solidarietà e vicinanza formalmente e pubblicamente dimostrati. E, in uno, i compagni e le compagne, gli amici e le amiche di quella stessa provincia con cui, ricambiata, ho sempre condiviso sentimenti di stima e profonda amicizia.

Per ultimi, ma non per importanza, come non ricordare per sempre le tantissime e i tantissimi che in privato e pubblicamente hanno riposto in me le loro aspettative politiche, personali e di capacità di intercettare visioni di futuro, così come già accaduto nella mia precedente esperienza al governo regionale.

Tanta esperienza e tanta militanza alle spalle, compresa una legislatura europea a Bruxelles, quali sfide si sente ancora di poter affrontare?

Spero di potere essere ancora una volta all’altezza delle aspettative, avendone ancora l’opportunità. Molto dipenderà dagli elettori ed elettrici, che decideranno di sostenere la mia candidatura. Per parte mia ho la testa piena di idee e progetti per la Puglia che verrà, forte - appunto - anche della meravigliosa e proficua esperienza europea. Anche per questo ho accettato di essere candidata. Ancora grazie a tutte e a tutti!

Leonardo Palmisano perché questo approdo nel Partito Democratico dopo il passaggio alle Primarie?

Perché le liste del Partito Democratico sono le più forti della coalizione. Sono quelle dove più si respira politica di sinistra. Senza nulla togliere alle altre liste, è evidente che il buon lavoro fatto dal segretario regionale Marco Lacarra e dalle segreterie provinciali, nel mio caso Ubaldo Pagano, segnalano una differenza. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di un Pd robusto, perché il fronte sovranista, Lega più Fratelli d’Italia, si compatta anche in Puglia recuperando amministratori e sindaci. Il Pd deve superare il 20 per cento in tutti i collegi. Su Bari penso abbiamo le chances per arrivare al 25 per cento ed eleggere quattro consiglieri.

Sondaggi altalenanti, candidature a contrasto e accordo mancato - almeno ufficialmente - col M5S, che prospettive rivelano?

Anche nella coalizione, purtroppo, c’è chi continua a gufare contro l’elezione di Michele Emiliano sostenendolo flebilmente o non lesinando critiche speciose. Si tratta di figure superate, che vorrebbero giovarsi della sconfitta di Emiliano per prendere in mano la coalizione. Hanno fatto male i conti. La sconfitta di Emiliano rappresenterebbe l’azzeramento totale del centrosinistra pugliese e la riduzione dello stesso a residuato bellico, a maceria di scarto. Il futuro del centrosinistra pugliese è tutto dentro questa competizione elettorale e dentro i prossimi appuntamenti congressuali. E passa per la vittoria netta di Michele Emiliano.

Lei non è il solo di Ambiente e Lavoro ad essere presente nelle liste del PD

Oltre alla mia candidatura a Bari e provincia, come Ambiente e Lavoro abbiamo espresso due candidature femminili nelle liste del Pd: Anna Sgobbio a Taranto e Francesca Stendardo a Lecce. Vedo la mia candidatura capace di recuperare un elettorato che altrimenti virerebbe altrove, anche nel non voto. Sono molto contento della convergenza sulla mia candidatura di Energia Democratica, il movimento interno al Pd che fa capo alla viceministra Ascani. C’è un’ampia confluenza sui temi dell’ambientalismo e del lavoro, che hanno contraddistinto la mia campagna delle primarie e che animano la mia campagna elettorale.

Quindi c’è uno spazio in cui riconoscersi per la Sinistra?

Abbiamo da costruire un senso comune dentro la Puglia del domani e questo lo si può fare solo con un Pd molto forte e a sinistra. Il tema dei temi è il lavoro. Sto incrociando madri disperate di figli disoccupati. A me sembra che si debba rimettere al centro del nostro operato politico la produzione di lavoro, di strumenti di sostegno all’impresa. Le politiche attive del lavoro non sono un miraggio per le Regioni, come dicono certi sapientoni della tecnocrazia, ma un obiettivo sul quale far convergere maggioranze ampie. Penso che su questo tema i Cinque Stelle non potranno tirarsi indietro.

