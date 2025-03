Le donne di Puglia nell'Aerospazio e nella Mobilità Sostenibile

Si parla tanto di Donne e STEM e nella Puglia che aspira a diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, alla Donne spetta oggi più che mai un ruolo di primo piano.





Le Donne di ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio ne sono consapevoli e hanno voluto lanciare un messaggio di coesione e speranza con una campagna social che dal 3 all'8 marzo le vede protagoniste su Facebook, Instagram e LinkedIn del loro ITS.

"Siamo studentesse, lavoratrici, figlie, madri. Abbiamo venti, trenta, quaranta, cinquantanni e più. Siamo la nostra voglia di volare alto. Siamo ITS!", dicono convinte. Ogni giorno saranno pubblicate le loro foto, con una frase.





Una manciata di parole che sono una testimonianza importante di quello che è la vita per una Donna che sceglie questo settore.

Oltre che sui social, c'è una Gallery sul sito https://www.itsaerospaziopuglia.it/pagine/le-donne-its .

Le donne hanno enormi potenzialità, in termini di competenza e capacità, e ci si augura siano sempre di più. La space economy richiede le Donne, ITS apre le porte.





La voce-testimonianza di alcune di loro:

"Una donna che lavora come manutentore dimostra che la competenza e determinazione non hanno genere", Vanessa

"Cerco di creare spazi di crescita personale e professionale perché sono da sempre convinta che saranno le donne a dare nuove opportunità a questo territorio", Carla

"Il mondo dell'aerospazio non ha genere, solo attraverso la collaborazione di menti appassionate si potranno raggiungere nuove altissime vette", Chiara





"Credo nella formazione tecnica superiore a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo economico. Il futuro sia sempre più ROSA!", Beatrice

ITS Mobilità Sostenibile Sostenibile Aerospazio offre una alta formazione che si traduce in lavoro (90% trovano occupazione). Si tratta di percorsi biennali che puntano a sviluppare competenze specifiche spingendo i diplomati/e verso le tecnologie innovative e l’impresa sostenibile.





I corsi dell’Its Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia rappresentano una grande opportunità per diplomati alla ricerca di una attività lavorativa altamente professionale. Essi sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali. È previsto il conseguimento di un diploma 5° livello Eqf e borse di studio (fondi Pnrr) per il sostegno e lo svolgimento di stage e tirocini formativi anche all’estero.

(gelormini@gmail.com)