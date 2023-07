Lecce, Gambero Rosso: dopo i dolci ecco il salato salentino

di Michela becchi*

Gioiello del barocco di inimitabile bellezza, a tavola Lecce continua a tramandare una cucina povera ma gustosissima, che si avvale di verdure selvatiche, legumi, pesce azzurro e carne di cavallo. E poi una serie di cibi da strada perfetti da gustare passeggiando per le vie della città, a cominciare dai mitici rustici. Ecco tutto lo street food di Lecce da provare.

Lecce dolciGuarda la gallery

Caffè Alvino

Si affaccia su piazza Sant'Oronzo questo antico bar che è anche un po' un'istituzione cittadina. L'ingresso, con le sue vetrine, resta pressoché identico a quello che era nell'800. Davanti, un dehors sempre affollato, che sia per un buon caffè in ghiaccio e pasticciotto oppure per uno spritz, magari accompagnato dal tipico rustico leccese, tra i migliori della città e sfornato più volte al giorno. Goloso a tutte le ore, da provare anche a colazione.

Caffè Alvino – Piazza Sant’Oronzo, 30 - facebook.com/Alvino.Catamo/?locale=it_IT

cime di rapa 1024x577Guarda la gallery

Cime di Rapa Urban Street Food

Cime di Rapa è un brand made in Lecce che investe in biodiversità e promuove la cultura gastronomica italiana, ideato da Vita Basile ed Elio Dongiovanni. Nato come strumento formativo e di inclusione sociale, si è trasformato anche in un contenitore di delizie, dalla pizza alla pala alla pitta di patate, e poi pane e crackers artigianali.

Cime di Rapa Urban Street Food – via Guglielmo Oberdan, 55 - facebook.com/cimedirapastreetfood?locale=it_IT

pizzicotto 1024x866Guarda la gallery

Il Pizzicotto

Elemento decisivo di questa pizza è la croccantezza della base, con interno leggero e scioglievole. Sarà per questo che, dall'apertura in pieno centro storico, il successo è stato immediato. E certo anche per i condimenti, dai più tradizionali ai più creativi, sempre ben calibrati e con buon compromesso tra stagionalità, territorialità e qualche cedimento all'esotismo.

Il Pizzicotto – via degli Ammirati, 14 d - facebook.com/ilpizzic8?locale=it_IT

langolino 826x1024Guarda la gallery

L’Angolino di via Matteotti

La puccia leccese - soffice e "vuota" all'interno - è nata negli anni '70 ed è già tradizione consolidata in città. Le sue caratteristiche la rendono uno scrigno per gli ingredienti, che qui all'Angolino sono territoriali, stagionali, ben selezionati. Molto buone le varianti proposte ma vale la pena divertirsi a comporre la propria puccia come si preferisce - con quantità di ingredienti illimitata - assecondando gusti e curiosità. Obbligatorio provare, poi, i pezzetti di cavallo, lo spezzatino tipico locale, leggermente piccante.

L’Angolino di via Matteotti – via Giaccomo Matteotti, 31 - facebook.com/profile.php?id=100063690577447&locale=it_IT

mezzo quinto 1024x683Guarda la gallery

Mezzo Quinto Cibo di Strada

In pieno centro storico, a pochi metri dal Duomo e di fronte al MUST, Museo Storico Cittadino con affaccio sul teatro romano, un indirizzo dove trovare un concentrato di tradizione culinaria salentina. Pezzetti di cavallo (al piatto o nel panino, come vuole lo street food locale), polpette al sugo o alla genovese, quinto quarto della tradizione, parmigiana (alla salentina, con le melanzane fritte in pastella) e anche orecchiette.

Mezzo Quinto Cibo di Strada – via degli Ammirati, 16 - facebook.com/MezzoQuintoLecce?locale=it_IT

si se schipa 819x1024Guarda la gallery

Si.Se Schipa

Indirizzo ormai storico e sempre gremito, innanzitutto per gli ottimi pani e per la pasticceria locale: il rustico leccese è sfornato con continuità così come le pucce e i pizzi, panini arricchiti con cipolle e pomodoro, anche in versione piccante. Il pane del territorio qui si affianca a buone versioni del pane di Altamura e pure la focaccia barese ha un folto pubblico di estimatori. Ottimi anche i dolci, pasticciotti e paste di mandorla in primis.

Si.Se Schipa – via Taranto, 27 - facebook.com/siseschipalecce/?locale=it_IT

* da gamberorosso.it