Lotta al Coronaviirus: raccolta fondi e donazioni anche in Puglia

Si moltiplicano senza sosta le iniziative di solidarietà e recupero di risorse per la lotta al Covid-19 Coronavirus e il sostegno alle strutture ospedaliere, impegnate in prima linea nei territori colpiti.

Dal colosso cinese Fosun International, il cui presidente Guo Guangchang ha chiesto attraverso l'YCEF che vengano donate forniture mediche fondamentali per i paesi d'oltremare che si stanno rapidamente aggravando, alla Fondazione Deloitte che sostiene la Protezione Civile italiana con una donazione di 500.000 €, è un salutare proliferare di iniziative benefiche, che senza dubbio rappresentano un aiuto non solo materiale in questo particolare e drammatico periodo di crisi.

Iniziative che fanno bene al cuore e alla comunità, come quella di Felicia - brand di Andriani SpA azienda pugliese leader nell’innovation food - chesceglie di sostenere l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, rispondendo alla spontanea esigenza di contribuire al bene comune all'insegna dello slogan: "L’ottimismo non ha confini".

Ma anche macchinari per la terapia intensiva con i 100mila euro donati da Fastweb al Policlinico di Bari, che serviranno ad allestire i posti letto del nuovo padiglione Covid-19, per il trattamento di pazienti Coronavirus.

Il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, ringrazia per il contributo che la società ha voluto devolvere all'ospedale del capoluogo pugliese: "Siamo grati a Fastweb per la donazione, impegneremo le risorse per l'acquisto di materiali necessari al reparto Covid che stiamo allestendo nel padiglione Asclepios, in questo momento di emergenza fare squadra è importante e solo così, tutti insieme, istituzioni, cittadini, imprenditoria, possiamo farcela".

Su un altro fronte, alcuni imprenditori cinesi di Mola hanno fatto al Comune una dotazione di 1000 mascherine e 48 gel igienizzanti per le mani da 500 ml. “In un momento così difficile per tutti – ha commentato il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna – apprezzo moltissimo il gesto degli imprenditori cinesi, che dimostra solidarietà e attenzione. Li ringrazio di cuore anche perché la carenza e il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale, soprattutto per tutti coloro che operano in prima linea, a partire dagli operatori sanitari e dalle forze dell’ordine, rappresenta una emergenza nella emergenza”.

"Il gesto degli imprenditori cinesi è tanto più generoso - ha aggiunto Colonna – perché arriva da chi conosce bene la portata di questa emergenza sanitaria e ha stretto un forte legame con la nostra città. Faremo tesoro di questo dono importante distribuendo mascherine e gel al personale quotidianamente impegnato nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, dalla polizia locale alle forze dell’ordine ai volontari della protezione civile, e agli operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici di medicina generale, che ringrazio per l’attività di assistenza e cura di tute le famiglie molesi. Un ringraziamento particolare va anche ai farmacisti del territorio, che come sempre non stanno facendo mancare il proprio prezioso apporto e anche loro in trincea per assicurare ai cittadini un servizio efficiente, efficace e capillare”.

E dal Gruppo Master arrivano ben 100.000 euro all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, frutto della solidarietà anche dei dipendenti che lanciano una raccolta fondi.

Master, azienda pugliese leader nel mercato globale dei serramenti, ha risposto all’appello lanciato dal Sistema Sanitario Pugliese per fronteggiare l’emergenza coronavirus e assicurare le cure necessarie ai pazienti affetti da COVID-19.

L’azienda, con sede a Conversano (Ba), da sempre impegnata in iniziative sociali a sostegno del territorio, ha deciso di erogare un contributo di 100.000 euro in favore dell’Ente Ecclesiastico Ospedale “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti, individuato dalla Regione Puglia tra gli Hub di riferimento per arginare l’emergenza COVID-19, mettendo a disposizione della comunità oltre il 50% dei propri posti letto, e le tecnologie necessarie al potenziamento dei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Anche i dipendenti dell’azienda (circa 300 unità la forza lavoro attuale) hanno organizzato una raccolta fondi per una donazione nei confronti della Regione Puglia per dare il proprio contributo agli ospedali pugliesi al fine di rafforzare la terapia intensiva per il Covid-19.

L’azienda pugliese, che realizza nello stabilimento di Conversano il 97% della propria produzione di accessori e componenti ad alta tecnologia per serramenti, ha annunciato che proseguirà la produzione nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza per i dipendenti.

