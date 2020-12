M5S: ok all'alleanza con Emiliano. Via libera dal 71,6% degli attivisti

Vittoria del sì alle alleanze alla votazione sui documenti di sintesi degli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle e così è tutta in discesa la strada per l'accordo in Puglia. In 11.584, pari al 71,6% dei votanti, rispondono affermativamente su Rousseau al primo dei tre quesiti sugli accordi con altre forze politiche: "Possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi". Sono 10625 (il 66,7%) gli attivisti d'accordo con la successiva affermazione: "I contenuti e interlocutori di eventuali accordi, tenendo prioritariamente conto dei livelli territoriali, siano autorizzati a livello nazionale".

I risultati delle votazioni su base nazionale, celebrate ieri e oggi, costituiscono un precedente che potrebbe influenzare la decisione della base sulla Puglia giallorossa e, dunque, costituire il preludio all'ingresso nella giunta di Michele Emiliano della foggiana Rosa Barone, assessore regionale al Welfare in pectore. Non è ancora dato sapere quando si apriranno le urne virtuali ma l'esito del voto nazionale potrebbe sbloccare presto l'impasse.

Gli attivisti hanno risposto a 23 quesiti redatti dal Capo politico, scaturiti dai lavori degli Stati Generali e dalle conclusioni del relativo documento di sintesi: regole, principi, organizzazione che, sulla scorta del voto, gli organi preposti del Movimento tradurranno in modifiche statutarie o regolamentari.

M5S: con si' su Rousseau si apre strada alleanza in Puglia - Con la vittoria del "si'" con il 71,6% alla possibilita' di autorizzare "prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi" in Puglia potrebbe aprirsi la strada all'ingresso nella Giunta Emiliano di un consigliere regionale del M5S. Si e' conclusa oggi la votazione ai 23 quesiti proposti agli attivisti sulla piattaforma Rousseau, uno di questi potrebbe riguardare da vicino anche la Puglia: il governatore Michele Emiliano, infatti, ha trattenuto la delega al Welfare in attesa che i pentastellati decidano se entrare o meno nel governo regionale. Il via libera alle alleanze arrivato dagli attivisti potrebbe dare la spinta finale verso la prima alleanza gialla-rossa a livello regionale.