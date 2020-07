Magna Grecia Award, diversità e bellezza valori complementari

Serata in trasferta al Parco Casa Isabella di S. Basilio - Mottola (Ta), per il Magna Grecia Awards - quest’anno dedicato a Nadia Toffa - in svolgimento tra Gioia del Colle (BA) e Castellaneta (TA) fino al 2 agosto.

Una nobile ed elegante alcova matrimoniale, che il duca Nicola De' Sangro decise di costruire per abitarvi con la moglie Isabella de Medici - nella suggestione rupestre della Valle d'Itria - ma che per la prematura scomparsa della giovane consorte, si trasformerà nella testimonianza raffinata dell'estro femminile, che abbraccerà anche doti e virtù della madre di lei, Marianna de Medici, e della suocera, Argentina Caracciolo di Martina, per celebrare nel tempo l'impronta matriarcale 'una e trina' dei Caracciolo, de Medici e De' Sangro.

La cornice ideale, nello spirito del Magna Grecia Awards, per esaltare nel confronto "la diversità" e "la bellezza" quali valori complentari della persona e del convivere civile, in tutte le loro declinazioni e negli incroci pratici che la quotidianità, nella sua stessa universalità, ci offre e ci presenta con incessante frequenza.

Un incrocio incarnato dalla modella e influencer Giulia Salemi, che ha presentato il suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, e da Silvia Slitti (premiata con il MGA), conclamata organizzatrice di grandi eventi e realizzatrice dei sogni di tanti uomini e donne nel giorno del loro matrimonio. A far da Cupido, il brillante chef dal 'tocco' punk (dato l'eccentrico taglio di capelli), Andrea Mainardi, conduttore e ristoratore bergamasco.

Il racconto in chiaroscuro della notorietà, dei sogni, degli amori intensi e delle scelte controcorrente letto tra le pagine del libro di Giulia Salemi e la messa in scena di una performance 'ideale' di “Amami per sempre: il giorno più bello”, a cura di Silvia Slitti (premiata con il MGA), nel contesto ammaliante di Parco Casa Isabella, a cui Andrea Mainardi ha dedicato la freschezza di un piatto creato per l'occasione con ingredienti tipici pugliesi: battuta di gamberi di Gallipoli, melone del Salento, stracciatella di Gioia del Colle e prosciutto o capocollo di Martina Franca, con Olio Extravergine d'Oliva di Corato.

Venerdì 24 ancora un trittico femminile con relativo 'Cupido', alle 20,00 si torna a Gioia del Colle con “Carla Fracci: in punta di piedi sul tetto del mondo”. Universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento - il premio Nobel Eugenio Montale le dedicò una poesia, mentre nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta - Carla Fracci sarà premiata con il MGA.

Dopo la premiazione dell’étoile, si rimane nel mondo dello spettacolo con il focus “…E le stelle stanno a guardare”: ne parlano la conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, ballerina, attrice, showgirl e conduttrice Lorella Cuccarini, la signora della tv, Simona Ventura, con l’attore, cantante e conduttore Giampiero Ingrassia, entrambi premiati con il MGA.

