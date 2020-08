Meloni (FdI), Tajani (FI) e Grassi (Pd) in tour elettorale nel brindisino

Animata tappa a Brindisi per Giorgia Meloni, in tour presentazione liste di Fratelli d’Italia in Puglia per prossima tornata elettorale di settembre, insieme al candidato presidente Raffaele Fitto e al coordinatore regionale Marcello Gemmato.

Prima di raggiungere il capoluogo la leader di Fd’I a Ceglie Messapica ha visitato il comitato elettorale che sostiene la candidatura alla regione dell'ex sindaco Luigi Caroli e quella di Angelo Palmisano, come primo cittadino.

“Raffaele è sicuramente una persona competente. Già quando eravamo ministri, lo consideravo uno dei più competenti”, ha dichiarato Giorgia Meloni a Brindisi, durante la presentazione dei candidati al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia della circoscrizione di Brindisi, “Fitto lascia un importantissimo ruolo europeo, internazionale, per amore della sua terra”.

“Non mi stancherò di ringraziare Giorgia Meloni - ha ribadito Fitto - per la determinazione che ha avuto nel tessere le maglie del dialogo con le altre forze politiche, tanto da offrirci oggi un centrodestra in Puglia davvero unito che rappresenta un’alternativa vera e credibile a 15 anni di mal governo del centrosinistra”.

“Brindisi - ha aggiunto Fitto - è stata una provincia a dir poco bistrattata negli ultimi anni. È una realtà che ha grandi potenzialità, ma per valorizzarle c’è un importante lavoro da fare: bisogna realizzare infrastrutture adeguate che consentano a Brindisi di crescere. Sono 15 anni che in questo territorio e in tutta la Regione non vengono realizzate infrastrutture importanti: l’aeroporto di Brindisi, come è noto, si deve al centrodestra. Con la stessa determinazione di allora, dopo le elezioni, getteremo le basi per il rilancio e lo sviluppo di questa terra”.

Per la verità la campagna elettorale della Lega continua “in solitaria”, ed anche se Matteo Salvini - stimolato sulla questione - ripete che non mancheranno le occasioni per incontrare il candidato presidente Fitto, le sue dichiarazioni sono recepite con malcelata preoccupazione: “La Lega è pronta per governare la Puglia”.

Non lo nasconde Antonio Tajani di Forza Italia, anche lui in Puglia a Brindisi e Torchiarolo, che nel ribadire la mancanza di qualsiasi accordo sull’ipotesi di vicepresidenza Altieri - in caso di vittoria del centrodestra - mette un’ipoteca sulla Presidenza del Consiglio Regionale che rivendica a Forza Italia.

Anche Carmelo Grassi, candidato al consiglio regionale nella lista provinciale Partito Democratico, ha inaugurato la sede del suo comitato elettorale (corso Umberto I, 88 a Brindisi),. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei vertici della federazione territoriale del partito, oltre a quelle di Stefano Caliandro, consigliere regionale dell’Emilia Romagna e brindisino di origine, e di Andrea Lezzi, funzionario Mibact, anche lui di Brindisi. Insieme a Carmelo Grassi: Marialuce Rollo, l’assessore del Comune di Cellino San Marco in corsa per la stessa lista.

